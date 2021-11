Tour sulla ex 131 tra le attività in vendita 

Tra grandi rivendite, ipermercati e società di servizi, lungo la ex Carlo Felice si continua a costruire e aprono ogni settimana nuove attività. Ma il mercato immobiliare, almeno negli ultimi tempi, vede anche in vendita alcuni dei grandi capannoni che a lungo hanno ospitato importanti aziende.

Sul mercato

È messo in vendita a 5 milioni e 132 mila euro il capannone di quasi 10 mila metri quadrati che per anni ha ospitato “Semeraro” nel centro commerciale “La Corte del Sole”. La proprietà è composta da due locali (uno da 4.900 e l’altro da 4.400 mq), con anche un piano seminterrato. Dopo anni di attività, il mobilificio aveva chiuso i battenti e quell’imponente ala del polo commerciale era rimasta chiusa. Per un po’ erano girate voci che in quei locali stessero per arrivare importanti aziende, ma di recente il capannone è comparso in vendita nei principali siti di annunci.

Sempre nella zona dell’ex Carlo Felice, ma a ridosso della provinciale Sestu-Elmas, un altro imponente edificio è stato messo in vendita a 2 milioni e 800 mila euro. In questo caso l’immobile è acquistabile con anche «un’avviata attività specializzata nella vendita di articoli per forniture industriali oltre la fornitura di prodotti specifici per l'antinfortunistica e dispositivi di protezione individuale». L’intera struttura si estende per 1500 metri quadrati.

Le inserzioni