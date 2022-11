Tour nella città-cantiere 

Decine di operai per le strade della città; fra i lavori dei nuovi asfalti, quelli per le urbanizzazioni primarie e l’installazione dei nuovi passaggi pedonali rialzati con bandiera, Iglesias è un cantiere a cielo aperto.Saranno 3,800 i metri coperti complessivamente dai recenti interventi relativi alla sicurezza e al rifacimento del manto stradale; una lingua d’asfalto realizzata con fondi comunali per un importo complessivo di oltre 550 mila euro. I lavori sono iniziati in via Aldo Moro, via Crocifisso e piazza Cavallera e si protrarranno per quasi 100 giorni, interessando diverse vie della città e delle sue frazioni: «Dove sarà necessario verrà ripristinata anche la pavimentazione dei marciapiedi, con la realizzazione di scivoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche. - spiega il primo cittadino Mauro Usai. - Un intervento quest’ultimo già realizzato in alcune zone» .

Gli interventi

Il nuovo manto è p previsto anche nelle vie Segni, Pintus e Venezia. L’asfalto arriverà anche a San Benedetto, a Nebida e nella strada che collega Bindua a Monte Agruxiau.Dal 2018 ad oggi sono stati realizzati circa 15 chilometri di nuovi manti stradali. - spiega Usai - L’importo complessivo è stato 1 milione e 300 mila euro, 850 di questi sono provenienti da fondi comunali. Un ulteriore intervento è previsto per il 2023, un altro mezzo milione di euro tramite un finanziamento regionale sarà utile per poter intervenire nelle vie Indipendenza, Frate lli Bandiera, Pacinotti, Guicciardini, Cellini, Fra Nicola da Gesturi ed un lato di piazza Sella».

Sicurezza stradale

Sicurezza stradale che passa anche per l’installazione di nuovi passaggi rialzati con segnalazione luminosa: « Tre verranno posizionati lungo Corso Colombo (uno nei pressi della casem a dei Vigili del Fuoco, un altro in corrispondenza delle attività commerciali e un altro ancora all’altezza della chiesa di San Pio X), due in via Valverde, uno in via Garibaldi, XX Settembre, Frate lli Bandiera e due nella frazione di Nebida - annuncia l’assessore alla Polizia locale Francesco Melis - Per questi interventi sono stati stanziati 120 mila euro ed i lavori si concluderanno entro la fine dell’anno» . Nei prossimi giorni intanto partirà anche il cantiere di via Danimarca: « Si tratta di un importante intervento di urbanizzazione che consentirà anche la creazione di una dorsale di collegamento con via Vergine Maria», conclude Melis.