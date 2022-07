Tour nel parco dimenticato 

Il biglietto da visita è una distesa d’erbacce che circonda anche la stele in ricordo dell’inaugurazione, 25 aprile 2005. Il resto, a parte una significativa sfoltita data al sottobosco sette mesi fa dagli operai dei cantieri di forestazione, è consegnato al degrado. Benvenuti (si fa per dire) alla pineta di Rosmarino, 15 ettari di verde. Per i carboniensi, privi di mare, rappresenta in estate una metà quasi obbligata, facile da frequentare, quindi altrettanto facile è accorgersi dei problemi finiti anche al centro di un’interrogazione consiliare firmata da Daniela Garau (Patto Civico).

I problemi

Il viaggio nel degrado comincia fin dal parcheggio, circondati da erbacce, una situazione ad alto rischio incendio, come accaduto giorni fa quando qualcuno ha appiccato le fiamme, distruggendo 3.000 metri quadrati, nella zona prossima a via Cagliari (e non è la prima volta che la pineta viene attaccata dai piromani). «Pesa l’assenza di sorveglianza – afferma Alberto Romano, 40 anni, uno dei tanti fruitori del parco – grave che in piena estate ci siano ancora ampie zone ricoperte di vegetazione rinsecchita e incontrollata, e pure di rifiuti». Una mini discarica costella il parcheggio lato ovest. Da qui il tour che conduce a ciò che resta delle postazioni per l’attività fisica (panche e travi per gli appassionati del fitness): ce n’erano sei, ne son rimaste due. «Le altre distrutte o rubate, una vergogna», fa notare Michela Porru, giovane casalinga. Delle fontanelle che costellavano i sentieri dedicati al jogging, ne funziona solo una. «E i punti luci funzionano a singhiozzo – racconta Elena Carta, 73 – peccato perché sono utili soprattutto per chi desidera raggiungere il parchetto con la statua della Madonna e il belvedere». Sulle panchine e i tavoli in pietra per i pic-nic, nel bosco, si accaniscono i vandali: poche le strutture rimaste intere. «Si salva il parco giochi e la zona laghetti – afferma Roberto Garia, 70enne assiduo frequentatore –, ma il resto è un pianto: anche i sentieri principali, a tratti, sono di nuovo dissestati». A settori di sottobosco sfoltiti dagli operai se ne alternano altri in cui la pineta è sparita per il prelievo indiscriminato dei pini o perché gli alberi sono caduti da soli. «Occorre un piano di ripristino ambientale – dice la consigliera Garau – con investimenti coraggiosi: così questo immenso parco è quasi lasciato a sé stesso».

