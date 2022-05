Tour alla scoperta di dieci paesi 

«È un filo che riprende, in forma di sentiero, il legame storico fra comunità e montagna, reso visibile da Maria Lai col suo evocativo “Legarsi alla montagna” nel 1981 - scrive Sergio Podda nella lettera inviata alle amministrazioni -. Nasce come idea di turismo sostenibile: non solo trekking, ma un viaggio attraverso le zone interne della Sardegna che dai Tacchi del Sarcidano con foresta Corongia, nel territorio di Gadoni, porta ai Tacchi d’Ogliastra, in quello di Ulassai. Un lungo percorso che incontra molte piccole comunità: Meana Sardo, Laconi, Gadoni, Seulo, Sadali, Seui, Ussassai, Gairo, Osini e, infine, Ulassai».

Da Gadoni parte un’idea volta a unire dieci paesi. Unico collante, la natura dell’entroterra sardo. Con questi pochi presupposti è nato il progetto operativo de “Il filo dei tacchi”, un sentiero che si snoda da Ortuabis fino a Ulassai.

Il progetto

L’idea nasce da una guida turistica e imprenditore dell’ospitalità di Gadoni, Sergio Podda, 58 anni. Negli ultimi mesi ha studiato e strutturato il percorso, che oggi, su carta, viaggia verso le caselle di posta di sindaci e attività ricettive dei dieci paesi che sono inseriti nella sua idea di escursione che unisce Barbagia e Ogliastra, territori e persone.

Il percorso

«È un filo che riprende, in forma di sentiero, il legame storico fra comunità e montagna, reso visibile da Maria Lai col suo evocativo “Legarsi alla montagna” nel 1981 - scrive Sergio Podda nella lettera inviata alle amministrazioni -. Nasce come idea di turismo sostenibile: non solo trekking, ma un viaggio attraverso le zone interne della Sardegna che dai Tacchi del Sarcidano con foresta Corongia, nel territorio di Gadoni, porta ai Tacchi d’Ogliastra, in quello di Ulassai. Un lungo percorso che incontra molte piccole comunità: Meana Sardo, Laconi, Gadoni, Seulo, Sadali, Seui, Ussassai, Gairo, Osini e, infine, Ulassai».

Le tappe

Per adesso “Il filo dei tacchi” è un sentiero strutturato in otto tappe, che si può percorrere tutto di fila, in circa una settimana, o in piccole parti. «Alla fine di ogni tappa è prevista una sosta nel borgo di riferimento - prosegue Podda -. Lo strumento non è mio, ma territoriale. Sto contattando tutti gli attori interessati affinché lo facciano proprio, ne siano protagonisti. Abbiamo un’estate intera per unirci, fare rete e capire come sfruttare questo percorso di circa 130 chilometri, che è modulabile in difficoltà e lunghezza, da percorrere in autonomia o con una guida. Il filo dei tacchi partirà operativamente in autunno».

L’idea progettuale vanta otto tappe, 10 borghi, diverse strutture ricettive e attività di ristorazione, 7 stazioni ferroviarie Tvs della Sardegna, di cui due dismesse, 5 siti di interesse minerario e 47 di interesse ambientale e archeologico. «Una scommessa per le zone interne - chiosa Podda - che porti ricadute economiche e interazioni sociali».

