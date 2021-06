Totosindaco: grandi manovre 

«Il nome del candidato a sindaco? È l’ultimo dei problemi in vista delle elezioni comunali», assicurano ambienti del centrosinistra di Elmas. Per altri, invece, è proprio la corsa alla carica più alta del Municipio a rallentare le trattative fra Pd, Progressisti e Leu: Rita Pau e Mariano Strazzeri (Progressisti) chiedono «le primarie delle forze democratiche e progressiste per individuare il miglior candidato a sindaco. Troppi personalismi non consentono di arrivare a una proposta condivisa da tutte le componenti del centrosinistra».

Le indiscrezioni

Sui potenziali candidati a sindaco circolano diversi nomi. Tra questi, quelli di Maria Laura Orrù (Progressisti) e Silvio Ruggeri (Pd). Si parla inoltre del vicesindaco Giuseppe Argiolas e del sindaco Antonio Ena (non più tesserati dem). Seppur del centrosinistra, questi ultimi però – insieme agli altri assessori della Giunta – avrebbero già un accordo con la sardista Solange Pes. Una lista che nulla ha a che vedere con Pd, Progressisti e Leu.

Dibattito primarie

Per Rita Pau e Mariano Strazzeri «la lunga discussione interna al centrosinistra rischia di rappresentare un serio problema per la riuscita della campagna elettorale e la tenuta della coalizione progressista e democratica. Elmas – proseguono – è troppo importante per la Regione e la Città metropolitana, non solo per la presenza dell’aeroporto, ma anche per una delle più ampie aree lagunari della Sardegna, enorme opportunità di crescita economica e sviluppo dell’occupazione».

Una posizione che non trova d’accordo il segretario locale del Pd, Umberto Spiga: «È presto parlare di personalismi. I dialoghi sono appena iniziati. A me non risultano sgomitate per la candidatura, anche per questo le primarie finora non sono state oggetto di discussione. Chi le chiede, le proponga a casa sua non in quella degli altri».

Potenziali candidati

Antonio Ena, Giuseppe Argiolas e Silvio Ruggeri non rilasciano dichiarazioni. Maria Laura Orrù ribadisce: «È prima di tutto necessario identificare il campo di centrosinistra. La priorità non sono i nomi, ma il progetto per Elmas. Quella di Pau e Strazzeri è una posizione personale». Sarà lei la candidata a sindaco? «Potrei pensarci. Ma soltanto se è necessario per il bene del paese e le forze della coalizione lo ritenessero opportuno».

