Totò Schillaci racconta le notti magiche 

Un salto nel passato, ricordando l’emozione di Italia 90. A Norbello lo si farà con uno dei protagonisti di allora. Per il Festival culturale “Radici” arriverà nel centro del Guilcier Totò Schillaci. Il ricordo delle sue imprese calcistiche nell’anno in cui l’Italia ha sfiorato la vittoria del Mondiale di calcio è ancora ben impresso nella mente delle tante persone che hanno vissuto con grande trasporto Italia 90, incollate allo schermo o con infiniti caroselli d’auto per esultare dei successi che l’Italia ha regalato sino alla finale per il terzo e quarto posto quando ha sconfitto l’Inghilterra. Quei mondiali videro Schillaci vincere il titolo di capocannoniere. I prossimi 21 e 22 luglio sarà lui a tracciare la linea del ricordo di quei momenti indelebili che hanno fatto sognare tanti italiani e che i più piccoli hanno sentito dai racconti degli adulti.

Il programma

Il primo appuntamento con Schillaci è per la seconda giornata del festival. Alle 21.30 il parco della musica e delle parole ospiterà infatti il grande campione che dialogherà con Vittorio Sanna. Saranno proiettati dei video di Italia ’90 e la serata proseguirà sulla scia del ricordo. Ma questa non è l’unica data che vedrà il giocatore coinvolto nel festival. Schillaci sarà infatti anche uno dei protagonisti della giornata del 22. E in questo caso gli impegni partiranno dalla mattina. I bambini e i ragazzi che frequentano le scuole a Norbello avranno infatti la possibilità di confrontarsi direttamente con il campione, idolo di tanti. Totò Schillaci sarà impegnato al campo sportivo in uno stage che coinvolgerà i bambini della quinta primaria e i ragazzi delle Medie. Insieme all’allenatore federale Andrea Pia, Schillaci seguirà nel corso di uno stage i piccoli calciatori. Il capocannoniere di Italia 90 sarà ospite anche della serata del 22, quando la scena sarà per gli anziani del paese. Ascolterà le loro storie (quest’anno legate ai viaggi, tema scelto dall’Amministrazione per Radici 2022).

I commenti

Ben felice il sindaco Matteo Manca di avere tra gli ospiti della kermesse Schillaci. «Avevamo un’amicizia in comune e, in linea con la filosofia di Radici che riguarda eventi del passato anche a carattere nazionale, abbiamo colto l’occasione per averlo con noi – spiega Manca -. Italia 90 è stato un momento di svolta anche a livello aggregativo, sono state realizzate nuove strutture sportive, tra cui il campo di Norbello. Schillaci è stato uno dei protagonisti di quel Mondiale ed è bello ricordare quei momenti. I bambini avranno la possibilità di trascorrere una giornata dedicata al calcio con un campione del suo livello». Molti altri gli eventi per Radici tra musica cultura e spettacolo.