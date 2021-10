Toto-Giunta, spuntano i primi nomi 

Nella giornata di ieri il neo sindaco Pietro Morittu ha indossato ufficialmente la fascia tricolore e ha preso possesso del suo nuovo ufficio. Si apre la caccia all'assessore, tra posti in Giunta e altri incarichi ecco cosa ci sarà nel tavolo delle trattative con i partiti della maggioranza. In Giunta potrebbero trovare posto Michele Stivaletta, Rita Vincis e Manuela Caria, ma per il momento si tratta soltanto di indiscrezioni.

Il primo cittadino

Pietro Morittu ha promesso di presentare la squadra degli assessori entro 3 settimane ma potrebbe farlo anche prima. Il nuovo sindaco di Carbonia è già al lavoro dal suo ufficio al piano secondo del palazzo municipale di piazza Roma. In questi primissimi giorni del suo mandato dovrà faticare non poco per trovare la quadra che soddisfi tutte le forze di maggioranza composta da ben sei liste, che dovrebbero tramutarsi in altrettanti gruppi consiliari. In ballo ci sono sei posti in Giunta, compreso dello del vice sindaco, ma Pietro Morittu ha le idee chiare e ha già annunciato che la composizione dell’esecutivo terrà conto del progetto che si vuole realizzare nei prossimi anni in città e non solo dei risultati elettorali dei singoli. In parole povere non basterà essere il più votato di ogni lista per conquistare un assessorato, ma serviranno donne e uomini con comprovate capacità e competenza nei vari campi.

La composizione

La composizione della Giunta dovrà tenere conto delle cosiddette “quote rosa” imposte per legge. Almeno tre assessorati dovranno essere guidati da donne, fatto che fa emergere il primo problema visto che le donne elette in maggioranza sono solo 5. Si dovrà quindi ricorrere a dei tecnici. In ballo ci sarebbe anche la presidenza dell’assemblea municipale e non si esclude che nel tavolo delle trattative possa essere messa anche la municipalizzata Somica, oggi guidata da Giuseppe Baghino, nominato nel novembre 2016 dall'ex sindaca Paola Massidda, che potrebbe rimettere il suo mandato nelle mani del nuovo sindaco.