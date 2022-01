Tossilo, termovalorizzatore pronto 

Nella piattaforma dei rifiuti di Tossilo tutto è pronto. Dopo sei anni di sosta forzata, a marzo riparte l’impianto di incenerimento con l’avvio del nuovo termovalorizzatore, realizzato dalla Regione con un investimento che sfiora i 50 milioni di euro. Dovrà lavorare 60 mila tonnellate di rifiuti l’anno, provenienti da tutti i Comuni del centro nord Sardegna e produrrà energia elettrica per 7 megawatt. Si otterrà anche energia a basso costo per le imprese dell’area industriale. I tempi di avvio dei nuovi impianti saranno decisi la prossima settimana, il 27 o il 28 gennaio, nell’assemblea della società Tossilo, quindi del Consorzio industriale che detiene il 98 per cento della proprietà e mentre il 2 per cento fa capo ai Comuni del territorio. Si tratta della seconda assemblea per l’approvazione del bilancio e la nomina del nuovo consiglio di amministrazione su indicazione della Regione. Nelle precedente assemblea, la Tossilo è stata rinnovata dal punto di vista legale e potrà operare per i prossimi cinque anni.

I tempi

«Covid permettendo, che finora ha rallentato tutte le azioni della Regione e del Consorzio industriale - dice il presidente della Tossilo, Antonio Delitala - la settimana prossima sarà cruciale per l’avvio di una nuova fase nella gestione dei rifiuti. L’assemblea darà il via per l’immediata azione operativa e tecnica. Dagli inizi di febbraio si inizierà con le prove e l’istruzione dei 30 operai della Tossilo e entro marzo si inizierà a raccogliere i rifiuti solidi urbani per la termovalorizzazione».

I ricorsi

Il vecchio inceneritore era stato fermato nel febbraio di 6 anni fa, quando era in fase di realizzazione il nuovo termovalorizzatore, segnato da tante vicende e dal no dei comitati ambientalisti con ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato che ha poi dato l’ok al nuovo inceneritore. Il nuovo impianto è pronto da più di un anno, ma ha rischiato di non essere gestito dalla Tossilo dopo 25 anni di attività. La Regione a dicembre ha rinnovato la società dal punto di vista legale, ottenendo la gestione della piattaforma dei rifiuti per altri cinque anni, rinnovabili.