Tossilo sulla via della rinascita 

La logistica legata al settore agroalimentare è il futuro dell’area industriale di Tossilo. Dopo Md, che nell’ex stabilimento tessile della Legler ha realizzato il più grande centro logistico per la grande distribuzione in Sardegna, recentemente è stato aperta una nuova struttura di 5300 metri quadri: un capannone diventa deposito di merci alimentari e non solo. È stata presentata alla Suape un’altra pratica, che consentirà la realizzazione a breve di una struttura in un’area di quattromila metri quadri. In entrambi i casi si tratta di interventi legati al settore alimentare, con il gruppo Crai, che punta a realizzare a Macomer il centro di distribuzione dell’Isola. Sono piattaforme di proprietà della Toxilog srl, che dispone già di 20 mila metri quadri (era il deposito e il centro logistico del gruppo Vinci) e affitta alle grandi aziende del settore.

Il progetto

«Si tratta di grandi interventi che vedono protagonisti i grandi gruppi del settore alimentare - dice l’assessora all’Industria, Rossana Ledda - che trovano nella centralità geografica di Macomer, nella zona industriale di Tossilo, affiancata alla 131, la possibilità di distribuire le merci in maniera capillare e puntuale in tutto il vasto territorio isolano». Dopo la fine della grande industria tessile (Legler, Texal, pantalonificio e calzificio Queen), che ha creato un devastante terremoto nell’economia locale, con migliaia di posti di lavoro persi, la rinascita di Tossilo appare in atto.

Centralità geografica

«Di fronte a queste belle notizie non possiamo che essere soddisfatti per diversi motivi - dice Rossana Ledda - intanto l’esigenza di puntare sulla qualità della vita che non può prescindere dalle politiche del lavoro, che incentivano le persone a a vivere bene e meglio nella propria comunità. L’altra considerazione è che la zona di Tossilo, nonostante 12 anni di commissariamento del consorzio industriale, durante i quali non è stata avviata alcuna strategia di sviluppo, oltre alle carenze di servizi, risulta essere ancora attrattiva, grazie soprattutto alla sua centralità geografica».

Consorzio industriale

Aggiunge Ledda: «È necessario che il nuovo consorzio industriale, con la gestione affidata ai comuni di Macomer e Borore, possa individuare risorse per un piano di politiche industriali che intercettino le tendenze dei mercati, gli scenari che cambiano e lo sviluppo della transizione green, tramite esperti capaci di proporre tecniche di gestione avanzate e soprattutto con una visione che vada oltre gli ambiti territoriali. Magari, assieme ai consorzi industriali di Nuoro e Siniscola, con alcune linee trasversali e strategiche per tutti e tre consorzi ed altre personalizzate per esaltare peculiarità e attrattive dei singoli territori. Sono certa che non basterà ripianare i debiti, ma sarà fondamentale avere una visione e una proposta chiara per attrarre e alimentare l’economia. Ne abbiamo davvero bisogno».

