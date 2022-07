Tossilo Spa, storia al capolinea 

Troppi i debiti accumulati in questi ultimi sei anni in attesa del nuovo termovalorizzatore, l’impianto che accoglierà i rifiuti di mezza Sardegna. Se prima di domani non accadranno fatti nuovi, la società sarà sciolta. Questo comporta un disastro dal punto di vista occupazionale, poiché trenta lavoratori, che da mesi non percepiscono lo stipendio, saranno licenziati. Un dramma per trenta famiglie e anche per l’intero territorio. Intanto a Tossilo scoppia un altro caso. Ieri in tarda serata si è dimesso il commissario liquidatore del Consorzio industriale di Macomer, Massimiliano Pani. Oggi saranno più chiari i motivi della decisione.

L’assemblea dei soci deciderà domani, data in cui il commissario del Consorzio ha convocato la riunione, per decretare il fallimento della Tossilo Spa, la società, emanazione dello stesso consorzio industriale, che con 30 dipendenti ha finora gestito la piattaforma dei rifiuti di Tossilo e la discarica di Monte Muradu.

Troppi i debiti accumulati in questi ultimi sei anni in attesa del nuovo termovalorizzatore, l’impianto che accoglierà i rifiuti di mezza Sardegna. Se prima di domani non accadranno fatti nuovi, la società sarà sciolta. Questo comporta un disastro dal punto di vista occupazionale, poiché trenta lavoratori, che da mesi non percepiscono lo stipendio, saranno licenziati. Un dramma per trenta famiglie e anche per l’intero territorio. Intanto a Tossilo scoppia un altro caso. Ieri in tarda serata si è dimesso il commissario liquidatore del Consorzio industriale di Macomer, Massimiliano Pani. Oggi saranno più chiari i motivi della decisione.

Presidio

I lavoratori da diversi giorni presidiano gli impianti di Tossilo e la discarica di Monte Muradu, pronti a difendere il loro posto di lavoro, sostenuti dai sindaci del territorio, ma nel silenzio della Regione. La stessa assessora all’industria, Anita Pili, in un incontro che si è svolto nell’aula consiliare di Macomer, la settimana scorsa, ha parlato di un percorso tracciato dalla Giunta regionale. Le affermazioni dell’assessora sono state smentite dopo qualche giorno dal commissario del Consorzio, Massimiliano Pani che, in un incontro con gli operai, ha confermato la liquidazione della Tossilo Spa.

È però mistero fitto sui soldi stanziati dalla Regione (un milione e 300 mila euro) destinati a salvare la Tossilo Spa, con tanto di delibera, dove la Giunta regionale aveva dato un indirizzo ben preciso. Di quel milione e 300 mila euro, tuttavia, nelle casse del Consorzio industriale sarebbe rimasto ben poco (poco più 70 mila euro).

Incontri

Mentre si susseguono gli incontri, c’è la pressione dei sindaci del territorio, pronti a scendere in piazza per difendere la Tossilo Spa e consentire ai lavoratori di avere pagati gli stipendi e continuare l’attività con nuovo termovalorizzatore. L’incontro in programma a Cagliari tra l’assessore e Pani però a questo punto è in forse, viste le dimissioni di quest’ultimo. «Qualsiasi azione venga compiuta per liquidare la Tossilo Spa, sarà portata in Procura - dice il presidente e ad della società, Antonio Delitala – la Tossilo deve continuare ad operare, come deciso dalla Giunta regionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata