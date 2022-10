Tossilo ripartirà il 14 novembre 

Ieri mattina in Prefettura c’erano il commissario liquidatore del consorzio industriale, Mario Zacchino, il presidente della Tossilo Spa, Antonio Delitala, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, il direttore tecnico del Consorzio industriale e per il Comune di Macomer, l'assessore Andrea Rub attu, che ha espresso soddisfazione per l’intervento risolutivo del prefetto.

La Tossilo Spa è chiamata a gestire l'intera piattaforma dei rifiuti di Tossilo, quindi l'avvio della piattaforma di compostaggio (p) a partire dalla prossima settimana e l'avvio del nuovo termovalorizzatore, realizzato dalla Regione con un investimento di circa 50 milioni di euro. Dopo mesi di contrapposizioni, di disagi per il territorio e problemi di varia natura, che hanno messo a dura prova l'intero sistema, ma soprattutto i lavoratori, per la piattaforma dei rifiuti di Tossilo inizia a vedersi una significativa schiarita.

Il termovalorizzatore di Tossilo sarà acceso il 14 novembre. Senza se e senza ma. La mediazione del prefetto di Nuoro, Luca Rotondi, che ieri ha riunito le parti attorno a un tavolo, si è rivelata decisiva. Potrà dunque riprendere il trattamento dei rifiuti provenienti da mezza Sardegna, finora bloccato per una vertenza che sembrava senza fine. In tempi rapidi il Consorzio industriale verrà messo in condizione di avere a disposizione le risorse economiche necessarie (finanziate dall'assessorato regionale all'Industria), per il pagamento degli stipendi arretrati dei 30 lavoratori della Tossilo Spa (la società emanazione del Consorzio Industriale), ma anche i fornitori, oltre la gestione dell'intero sistema per i prossimi sei mesi.

A ciascuno il suo

Soddisfatti

«Grazie alla mediazione del Prefetto - dice Mario Zacchino, commissario del Consorzio industriale - si arriva a una schiarita in una situazione che appariva complicata. Oltre ad avere a disposizione le risorse economiche per pagare gli stipendi ai lavoratori, si avviano gli impianti, a beneficio di tutti, soprattutto del territorio». Esprime compiacimento il presidente della Tossilo Spa, Antonio Delitala. «È stato preso l'impegno ben preciso per dare l’opportunità alla Tossilo Spa di operare. Non posso che esprimere soddisfazione». Cauto l’ottimismo dei sindacati. «È stata una buona giornata», commenta Sandro Fronteddu (Cgil). Per la prima volta abbiamo avuto la sensazione che la Regione, per il tramite del commissario del Consorzio voglia risolvere la vicenda. Valuteremo se agli impegni seguiranno i fatti».

