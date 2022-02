Tossilo, ripartenza a rischio 

La Tossilo ha avuto l’incarico dalla Regione a gestire per altri cinque anni la piattaforma dei rifiuti, compreso il riavvio dell’attività di compostaggio e quindi del nuovo termovalorizzatore di Macomer. Ma si ritrova ora a dover far fronte alla mancata risposta della stessa Regione sui finanziamenti necessari per l’appianamento del bilancio e delle perdite avvenute in precedenza. La Regione si era fatta carico di sostenerle entro lo scorso 31 dicembre per consentire l’avvio, in primavera, del nuovo termovalorizzatore. I fondi attesi non sono arrivati e la società lancia l’allarme. Senza quei finanziamenti la Tossilo non può convocare l’assemblea dei soci, né approvare il bilancio, avviare l’attività di compostaggio, che è stata già predisposta, far partire l’impianto e soprattutto non può pagare gli stipendi ai 30 lavoratori.

La situazione

«Siamo in una situazione di stallo, che però blocca l’intera attività sulla piattaforma dei rifiuti - dice Antonio Delitala, presidente della Tossilo - noi siamo pronti, ma alla Regione ci sarebbero difficoltà amministrative. Senza i finanziamenti, annunciati già nell’ottobre scorso, non possiamo andare avanti. L’avvio del nuovo termovalorizzatore, da oltre 60 mila tonnellate all’anno, con la produzione di 9 megawartt di energia elettrica, rappresenta anche l’avvio del sistema industriale dell’area di Tossilo, poiché le imprese potranno usufruire dell’energia a basso costo. Se non si interviene subito, con i costi energetici attuali, si rischia il crollo dell’intero sistema industriale, che guarda al futuro anche per la produzione dell’idrogeno. L’occupazione nel sistema dei rifiuti, passerà dagli attuali 30 dipendenti a 60 nel giro di poco tempo».

La Regione

Lo scorso ottobre la Regione con una delibera aveva garantito l’appianamento del bilancio e prorogato la scadenza a 5 anni della Tossilo spa, che doveva predisporre un piano di rilancio industriale da condividere con i rappresentanti degli enti subentranti al consorzio industriale in liquidazione (i Comuni di Macomer e Borore) e ricomporre il management aziendale della stessa Tossilo.