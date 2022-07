Tossilo, operai in sciopero 

«Da qualche mese siamo tutti senza stipendio- dice Giovannino Murgia- non ci stanno pagando manco i contributi Inps. Tra i lavoratori c'è tanta disperazione, perché sono padri di famiglia e molti di loro non possono pagare il mutuo per la casa». Massimo Foddai aggiunge: «Non ci arrendiamo, faremo di tutto per evitare il licenziamento».

Se non accadono fatti nuovi prima di lunedì, la Tossilo Spa sarà sciolta e il personale, compreso quello amministrativo e direttore, saranno licenziati. La decisione sarà formalizzata dall'assemblea dei soci, convocata l’11 luglio nella sede del consorzio industriale a Tossilo. Solo la Regione può bloccare l'assemblea, osteggiata dai sindaci del territorio. "Nessuna altra società, al di fuori della Tossilo Spa, potrà gestire la piattaforma dei rifiuti e il nuovo termovalorizzatore. Siamo pronti alle barricate. Ci opponiamo, assieme ai lavoratori, all'avvio degli impianti, che dovrebbero lavorare circa 80 mila tonnellate all'anno dei rifiuti provenienti dalla Sardegna centro nord». Un messaggio chiaro e forte dei sindaci che, a quanto pare, non è stato percepito a Cagliari.

Cancelli sbarrati nell'intera piattaforma dei rifiuti di Tossilo e nella discarica di Monte Muradu. Tutto paralizzato per lo sciopero ad oltranza messo in atto dai lavoratori della Tossilo Spa, i quali sono senza stipendio e rischiano il licenziamento. Davanti ai cancelli sbarrati uno striscione con un eloquente messaggio: "Regione assente, stipendi assenti...operai della Tossilo assenti".

Cancelli sbarrati nell'intera piattaforma dei rifiuti di Tossilo e nella discarica di Monte Muradu. Tutto paralizzato per lo sciopero ad oltranza messo in atto dai lavoratori della Tossilo Spa, i quali sono senza stipendio e rischiano il licenziamento. Davanti ai cancelli sbarrati uno striscione con un eloquente messaggio: "Regione assente, stipendi assenti...operai della Tossilo assenti".

Ultima spiaggia

Se non accadono fatti nuovi prima di lunedì, la Tossilo Spa sarà sciolta e il personale, compreso quello amministrativo e direttore, saranno licenziati. La decisione sarà formalizzata dall'assemblea dei soci, convocata l’11 luglio nella sede del consorzio industriale a Tossilo. Solo la Regione può bloccare l'assemblea, osteggiata dai sindaci del territorio. "Nessuna altra società, al di fuori della Tossilo Spa, potrà gestire la piattaforma dei rifiuti e il nuovo termovalorizzatore. Siamo pronti alle barricate. Ci opponiamo, assieme ai lavoratori, all'avvio degli impianti, che dovrebbero lavorare circa 80 mila tonnellate all'anno dei rifiuti provenienti dalla Sardegna centro nord». Un messaggio chiaro e forte dei sindaci che, a quanto pare, non è stato percepito a Cagliari.

I lavoratori della Tossilo Spa finora hanno percepito gli stipendi, ma solo grazie ad anticipazioni dal Tfr. Ora anche quello è finito.

«Da qualche mese siamo tutti senza stipendio- dice Giovannino Murgia- non ci stanno pagando manco i contributi Inps. Tra i lavoratori c'è tanta disperazione, perché sono padri di famiglia e molti di loro non possono pagare il mutuo per la casa». Massimo Foddai aggiunge: «Non ci arrendiamo, faremo di tutto per evitare il licenziamento».

Regione sotto accusa

Il presidente di Confindustria, Giovanni Bitti punta il dito sulla giunta regionale: «È assurdo e grave che continui a non prendere una decisione sull'argomento». Il sindaco Antonio Succu: «La situazione è surreale, oltre che assurda. L'assessore all'Industria ha fatto quello che era necessario fare, ma altri della giunta regionale non hanno fatto altrettanto». Andrea Rubattu, assessore all'Ambiente aggiunge: «Il territorio non è disposto ad accettare una gestione sconosciuta degli impianti di Tossilo. Dobbiamo impedirlo in tutte le maniere».

Con i lavoratori è schierato l'intero territorio a partire dalle amministrazioni locali. «Siamo prima di tutto solidali e a fianco dei lavoratori in lotta- dice il sindaco di Borore, Tore Ghisu- comprendiamo la gravità del momento. La Regione deve intervenire».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata