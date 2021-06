Tossilo, lo spettro dei licenziamenti 

Per 30 lavoratori c’è lo spettro del licenziamento. Se non accadono fatti nuovi entro l’anno, a dicembre tutti i dipendenti della Tossilo Spa, la società del Consorzio industriale che gestisce l’inceneritore e la piattaforma dei rifiuti, saranno licenziati. È uno degli effetti drammatici del mancato intervento della Regione per mettere fine alla situazione liquidatoria e al commissariamento del Consorzio industriale, che dura da 13 anni. Lo dice Mirko Santoru, operaio, in rappresentanza dei lavoratori che ieri hanno manifestato davanti al municipio, dove era in corso la riunione congiunta dei consigli comunali di Macomer e Borore, con gli esponenti sindacali, i rappresentanti di Confindustria e della Camera di commercio.

Preoccupazione

L’operaio lo dice a chiare lettere: «Abbiamo usufruito della cassa integrazione per il Covid, ora siamo tutti in ferie e poi sarà cassa integrazione ordinaria. Ma per soli sei mesi. Il rischio è che se non si risolve il problema della Tossilo spa entro il 31 dicembre, la società sarà messa in liquidazione». La società è giunta alla fine della convenzione e tutte le attività sono state sospese. Chi gestirà il nuovo inceneritore quando sarà avviato?

I sindaci

«Questo territorio - dice il sindaco di Macomer Antonio Succu - deve essere protagonista. Non abbiamo bisogno di commissari che non sanno programmare lo sviluppo. Lo lascino fare a noi. Rivendichiamo i diritti del territorio e non vogliamo decisioni calate dall’alto. Per la nostra area industriale nulla è stato fatto. Non hanno a cuore lo sviluppo delle nostre aree. Si stanno verificando cose che nulla hanno a che fare con lo sviluppo». Dice Bastiana Carboni, sindaca di Borore: «Vogliamo un nuovo consorzio industriale per gestore l’area di Tossilo a beneficio dell’intera comunità. Assistiamo ad una situazione insostenibile, pesante per i lavoratori che rischiano il licenziamento. Vogliamo diventare protagonisti e la nostra area deve avere un ruolo nelle politiche industriali della Sardegna». Andrea Rubattu, assessore all’Ambiente, va giù duro: «La Regione ha violato il principio di lealtà istituzionale. Vogliamo interlocutori seri e affidabili».

L’appello

Tanti gli interventi, dei vice sindaci Rossana Ledda e Mario Trazzi, di Alessandro Porcu, Gianni Loddo della Cisl e Antonio Sias della Uil, Giovanni Bitti di Confindustria, Agostino Cicalò della Camera di commercio, consiglieri comunali. È stato approvato un ordine del giorno: «Il presidente della Regione si deve fare carico delle problematiche per sostenere l’avvio della procedura per il trasferimento delle funzioni del consorzio industriale ai Comuni e avocare le competenze nel caso in cui dovessero persistere difficoltà».

