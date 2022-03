Tossilo, la Regione batte un colpo 

Nello stabilimento di Tossilo la situazione resta tesa, soprattutto per l’aspetto ambientale, al quale guardano tutti i sindaci della Sardegna centrale, tanto da far intervenire i carabinieri del Noe che, ieri mattina, coordinati dal capitano Andrea Ceron, hanno fatto visita agli impianti di Tossilo e alla discarica di Monte Muradu che, colma all’inverosimile, va chiusa. Gli investigatori hanno sollecitato tutte le informazioni possibili da Antonio Delitala, presidente della Tossilo. «Non hanno chiesto documentazione - spiega Delitala - ma acquisito una serie di informazioni sul funzionamento dell’intera piattaforma. Ho detto anche che servono i soldi per mettere a punto l’intero sistema, pagare il personale e i fornitori dei servizi».

Dei lavoratori si è parlato ieri in una riunione tra il responsabile amministrativo della Tossilo, Roberto Marini, e i rappresentanti sindacali. Trapela poco anche se sembra si sia aperto un varco per il pagamento immediato. La Regione procede con la nuova nomina del commissario liquidatore del consorzio industriale, dopo le dimissioni improvvise di Marco Naseddu. Probabilmente sarà ufficializzata venerdì. I sindaci fanno delle proposte per dare un futuro all’area industriale e soprattutto continuità alla piattaforma dei rifiuti, con la messa in funzione del nuovo termovalorizzatore, costato alla Regione 47 milioni di euro. «Chiediamo subito alla società incaricata per la gestione un piano industriale serio - dice il sindaco Antonio Succu - e alla Regione un manager competente». Sulla stessa lunghezza d’onda il collega di Borore, Tore Ghisu.

Per la vertenza di Tossilo si apre uno spiraglio politico mentre i carabinieri del Noe acquisiscono nuova documentazione. La Regione, sollecitata dai sindaci di Macomer e Borore e dai sindacati, rompe il silenzio e convoca un incontro con gli assessori Anita Pili dell’Industria, Gianni Lampis dell’Ambiente e Alessandra Zedda del Lavoro. Nell’incontro, che si terrà venerdì mattina in videoconferenza, si parlerà della situazione economica della Tossilo spa, proprietà del consorzio industriale commissariato da 13 anni, e del futuro degli impianti, strategici per l’intera Isola, come pure dei 30 lavoratori senza stipendio. Parteciperanno gli amministratori comunali di Macomer e Borore che hanno sollecitato l’incontro di fronte a una situazione drammatica.

I sindaci

Gli investigatori

I fondi attesi

Delitala ha parlato anche delle due distinte delibere, della giunta regionale dello scorso dicembre e della quinta commissione. «Entrambe dicono che la società deve andare avanti per i prossimi cinque anni - sottolinea il presidente - ma ancora i contributi non arrivano. Spero che la situazione possa trovare una soluzione già nell’incontro di venerdì, altrimenti non mi resta che portare i libri contabili della Tossilo spa in tribunale».

