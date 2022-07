Tossilo, i fornitori rischiano di fallire 

Per il pagamento degli stipendi ieri c’è stata un’iniziativa del presidente e amministratore delegato della Tossilo Spa, Antonio Delitala, che ha inviato una richiesta agli assessorati regionali competenti per l’utilizzo in prestito dei fondi della premialità, risorse in mano alla società (circa 405 mila euro). «Questo - scrive Delitala - consentirebbe di riprendere e concludere le attività di manutenzione straordinaria dell’impianto di compostaggio e procedere con l’avvio dello stesso. Gli importi prelevati saranno tempestivamente riversati sul conto corrente dedicato non appena l’assessorato all’industria verserà al Consorzio l’importo di 2 milioni e 131 mila euro destinato alla chiusura della procedura liquidatoria dello stesso consorzio».

La situazione resta incerta, soprattutto per i lavoratori, senza stipendio e senza prospettive. Ieri mattina la temuta assemblea dei soci che doveva decretare lo scioglimento della società, è stata aperta e chiusa. Era presente anche Massimiliano Pani, ma essendo dimissionario non poteva garantire la rappresentanza legale. L'assemblea è stata quindi sciolta e potrà essere riconvocata a data da stabilirsi. Quale mandato avrà dalla Regione il nuovo commissario? «Speriamo sia innanzitutto collaborativo e aperto al confronto con le amministrazioni pubbliche e che prenda in considerazione la situazione sociale di questo territorio - dice il presidente dell'Unione dei Comuni, Gian Pietro Arca -, auspichiamo soprattutto che la Tossilo Spa non venga liquidata, che i lavoratori possano avere un futuro meno incerto, che si provveda immediatamente a pagare gli stipendi e ad erogare le somme necessarie per pagare i fornitori, una quarantina di piccole imprese che rischiano il fallimento».

C’è la delibera della Giunta regionale, ma resta un mistero il nome del nuovo commissario del Consorzio industriale, dopo le improvvise e clamorose dimissioni di Massimiliano Pani. La nomina è stata fortemente sollecitata dai sindaci del territorio, che hanno chiesto conto dei finanziamenti della Regione per risanare la Tossilo Spa, che non sono mai arrivati a destinazione.

Rinvio

Fondi da trovare

Parola alla Regione

La proposta è accolta con favore dagli operai della Tossilo Spa, che da giorni presidiano l’impianto di Tossilo e la discarica di Monte Muradu. «Tutte le soluzioni prospettate sono utili. Ci devono dire almeno di che morte dobbiamo morire - dice il loro portavoce - noi restiamo qui per protestare in maniera pacifica e non ci muoveremo fino a quando il problema non sarà risolto».

