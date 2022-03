Tossilo, fronte comune dei sindaci 

Anche per il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, Tossilo è strategico per l’intera Sardegna. «Anche se abbiamo diminuito fortemente il secco differenziato e stiamo perseguendo la strategia dei rifiuti zero, riteniamo che gli impianti di Tossilo siano importanti per la gestione dell’intera filiera. Conferire a Tossilo significa un risparmio notevole e anche meno inquinamento legato al trasporto».

«Il Comune di Macomer - dice il sindaco Antonio Succu - non siede nel tavolo della Tossilo spa, che gestisce l’inceneritore, la filiera dei rifiuti e la discarica di Monte Muradu, ma siamo comunque fortemente preoccupati per la situazione economica della società, di proprietà del consorzio, commissariato da anni, e per il futuro industriale degli impianti che sono strategici per l’Isola. Insieme lottiamo per mantenere qui tutta la filiera dei rifiuti».

Quello di Tossilo è un polo industriale di importanza strategica per mezza Sardegna, soprattutto per quanto concerne la gestione dei rifiuti. Lo conferma la Regione e lo sottolineano gli amministratori dei Comuni più importanti della provincia di Nuoro e Ogliastra, che dovranno conferire a Tossilo i rifiuti solidi urbani. Per ora hanno di fronte la situazione di difficoltà che sta attraversando il Consorzio industriale e la società Tossilo (emanazione dello stesso Consorzio) che ha l’incarico di gestire la piattaforma dei rifiuti anche per i prossimi cinque anni, con l’avvio del nuovo termovalorizzatore.

Preoccupazione

Risparmio

I tempi

Dello stesso avviso il sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris. «Oggi - dice - paghiamo tanto per conferire i rifiuti a Chilivani e altrove. Mi auguro che gli impianti di trattamento di Tossilo possano essere riavviati in tempi brevi, per essere pronti per l’estate, quando si dovrà fare il conto con la presenza di circa 100 mila persone e non con 10 mila abitanti. Nel conferire a Macomer c’è un risparmio notevole e poi si aggiungono i vantaggi nell’indotto, che fanno bene alla nostra economia».

Scelta irrinunciabile

Il vice sindaco e assessore all’Ambiente, Salvatore Zito, del Comune di Lanusei, vede Tossilo strategico, anche per un futuro con zero rifiuti. «Abbiamo sfiorato l’80 per cento della raccolta differenziata, col 20 per cento del secco che dovremo trasferire a Tossilo e gli ingombranti a Lotzorai. Per ora non abbiamo difficoltà, ma siamo pronti ad affrontare le emergenze qualora si dovesse presentare. Certo, conferire a Tossilo è meglio che portare i rifiuti in capo al mondo».

Costi dei trasporti

Walter Cattari, assessore all’Ambiente del Comune di Tortolì aggiunge: «Conferivamo il secco e gli ingombranti a Tossilo. Poi sono sopraggiunte le difficoltà nell’impianto del Marghine e attualmente stiamo conferendo nei centri di Chilivani. Ovviamente i costi di trasporto incidono notevolmente. Speriamo in una ripresa di Tossilo. L’attuale situazione venutasi a creare, con l’aumento dei carburanti, ci sta preoccupando, poiché rischia di incidere fortemente sui costi di smaltimento. Poi l’estate è alle porte e tutto diventa più difficile, con la presenza dei turisti».

La nomina

La Regione sta provvedendo a nominare il nuovo commissario liquidatore del consorzio industriale, dopo le dimissioni di Marco Naseddu. Circola il nome di Massimiliano Pani, che dovrà essere ufficializzato.

