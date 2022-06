«Tossilo deve passare ai Comuni» 

Corsa contro il tempo per evitare che il 30 giugno l’area industriale di Tossilo venga assegnata al Consorzio industriale della Sardegna centrale, evitando la possibilità di subentro dei Comuni di Macomer e Borore. Quella è la data stabilita dalla Regione per la definitiva liquidazione dell’ente commissariato dal 2008. Domani sarà una giornata decisiva, con la riunione congiunta dei Consigli comunali a Macomer, alla quale sono stati invitati a partecipare i sindaci del territorio, la Camera di commercio, Confindustria e gli assessori regionali all’Industria e all’Ambiente.

La protesta

I sindaci, Antonio Succu e Tore Ghisu, minacciano manifestazioni eclatanti qualora la Regione non dovesse dare risposte. «Abbiamo convocato i Consigli per avere risposte su quanto da mesi chiediamo - dice il sindaco di Macomer Antonio Succu – se la Regione si defila, domani insieme manifesteremo sulla 131». E con il collega Tore Ghisu aggiunge: «L’area di Tossilo deve essere equiparata alle altre zone industriali di valenza regionale e non derubricata ad una sorta di consorzio di serie B, marginalizzata nelle politiche regionali del settore. Chiediamo alla Regione risposte, immediate ed efficaci, sulla grave crisi che attraversa la Tossilo spa, che gestisce la piattaforma dei rifiuti».

Scontro politico

Dura la presa di posizione del gruppo “Futuro possibile”, con Maria Luisa Muzzu, e del M5S con Maurizio Cossu, unico in Consiglio a fare opposizione. «Purtroppo il Comune di Macomer arriva a questo appuntamento con un ritardo e un’approssimazione che ne hanno qualificato l’attività negli ultimi anni - sostengono -. Non c’è dunque pericolo che il 30 giugno il Consorzio industriale di Tossilo possa iniziare una nuova fase perché è diventato ente irrilevante in questi anni, grazie all’inerzia e all’insignificanza della politica che governa Macomer. È già di fatto un consorzio di serie B e non ne potrà riscattare la centralità né l’importanza strategica chi ne è stato colpevole affossatore per omissione e incapacità». Gli amministratori comunali di Macomer e Borore respingono le accuse e chiedono risposte alla Regione sulla crisi della Tossilo «attraverso la ripresa delle attività e investendo nella verticalizzazione e nell’implementazione dei processi e delle filiere di gestione dei rifiuti».