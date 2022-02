Tosap sospesa per tutto l’anno 

Niente pagamento del suolo pubblico fino al prossimo 2023 per tutti i bar e i ristoranti in regola con la Tari e con l’Imu. I rincari sulla bolletta dell’energia elettrica, le difficoltà legata alla situazione pandemica e il drastico calo della clientela hanno, e stanno, mettendo in ginocchio un intero settore, quello commerciale, che negli ultimi mesi registra una chiusura di serrande come mai si era visto prima. Da qui l’idea dell’amministrazione comunale per cercare di dare una boccata d’ossigeno a tutti quegli esercenti che occupano e pagano la tassa del suolo pubblico.

Tassa sospesa

«Stiamo lavorando alla delibera che eliminerà fino al prossimo 31 dicembre la Tosap - dichiara il primo cittadino Mauro Usai - si tratta di un’estensione di quanto è già in essere». Lo scorso anno la tassa fu sospesa per ordine del Governo nazionale, ma solo fino al termine delle restrizione, il Comune d’Iglesias aveva invece prorogato lo stato di esenzione fino al prossimo 31 marzo: «Vogliamo replicare l’iniziativa anche per il 2022 - continua Usai - con l’unico vincolo per poterla sfruttare, d’essere in regola con i pagamenti della Tari e dell’Imu. Si tratta di un’iniziativa a favore delle attività economiche, che per noi costituiscono non solo un’iniziativa privata, ma un servizio al pubblico e ai turisti».

Bar e ristoranti

«È una mano d’aiuto importante - dichiara il titolare del bar “Chiosco Sella” Toni Saiu, 48 anni - qualsiasi iniziativa di questo genere bisogna accoglierle ben volentieri. Non risolverà di certo tutte le problematiche che deve affrontare un commerciante in questo periodo, ma credo che possa aiutare parecchio». Negli ultimi mesi in città sono state tante le attività costrette alla chiusura, le saracinesche si sono abbassate non solo per quegli esercizi avviati da poco tempo, ma anche per dei locali storici piegati dall’assenza di clientela e dall’aumento delle bollette, triplicate in un brevissimo lasso di tempo. «La delibera sarebbe davvero una bella boccata d’aria - dichiara la titolare del bar ristorante “Deja Vù” Claudia Murgia - Sono aumentati i costi della corrente elettrica e quelli delle materie prime ed è diminuito l’afflusso della clientela ». Dello stesso parere è Alessio Carboni, titolare del “Ristorantino da Ciccio”: «Un provvedimento che ci farà risparmiare - dice Carboni - da due anni a questa parte la situazione è talmente incerta e complicata, che ogni azione atta ad alleggerirla, non può che essere accolta con un applauso».