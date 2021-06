Tortu, non è il vento giusto 

Filippo Tortu non riesce a tornare ai livelli ai quali ci aveva abituato sui 100 metri. Dopo un inverno segnato (anche) dal Covid e una primavera altalenante (con il 10”18 di Rieti al debutto), si sperava che l’aria di Madrid (la città del 9”99 del 2018, anche se la pista è un’altra) potesse ispirare il tempiese a una gara più convincente. Invece la prestazione di ieri sulla pista di Vallehermoso è stata in linea con quella (10”30) di Ginevra: 10”33 (vento contrario di 1,8 m/s) in batteria, 10”27 (-1,3) poco più di un’ora dopo in finale, quando con 10”15 lo ha preceduto il sudafricano Gift Leotlela. A poco più di un mese dall’inizio delle Olimpiadi, non sono i segnali che si sperava di ricevere.

Bravo Maullu

Intanto in Sardegna non sono mancate buone prove: ieri, al “Santoru” di Cagliari, notevole 72,30 nel giavellotto per Jhonatam Maullu (Pm, Dinamica) che dopo i Tricolori Promesse dimostra uno stato di forma in crescita. Nell’asta, bel duello tra Luca Barbini (Pm, Atl. Lecco) primo con la misura di 4,75 davanti al talentuoso Allievo Andrea Demontis (Cus Cagliari) che realizza il suo nuovo personale con la misura di 4,30. Netto passo in avanti per l’Allievo Mattia Soi (Isolarun), seguito dal tecnico Giulio Muzzolon e compagno di allenamenti del tricolore Juniores sui 3000 Riccardo Spanu: sui 1500 si migliora di 3 secondi vincendo la gara con un interessante 4’13”17.

Le gare femminili

Tra le donne il duello in casa Cus Cagliari nel salto triplo vede la F40 Daniela Lai avere la meglio con 12,68 sulla Promessa Alessia Farci, reduce dalla bella prestazione ai campionati italiani di categoria la scorsa settimana a Grosseto. Sui 100, buona prova per Cinzia Piras (Delogu Nuoro) che si impone con un 12”76 condizionato dal forte vento contrario che certo non ha giovato. Brava nei 400 la Promessa amsicorina Patricia Imprugas che corre in 56”67. A titolo indicativo, l’8 febbraio scorso aveva corso al coperto in 56”85 al Palaindoor di Ancona.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Jacobs

sui 100 m

Torna in gara oggi sui 100 metri dopo il problema muscolare all’adduttore sinistro il primatista italiano (con 9”95) Marcell Jacobs. Il velocista delle Fiamme Oro sarà impegnato alle 13.10

a Chorzow, in Polonia.