Tortu-Jacobs, sfida tra primatisti 

A due mesi dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (il prossimo 23 luglio), l’atletica entra nel vivo della propria stagione e anche i top sprinter sardi affrettano la preparazione.

La supersfida

Oggi a Rieti, dove è in programma una manifestazione regionale a inviti, è stata inserita una prova assoluta dei 100 metri che ha come motivo di richiamo la sfida più attesa. Si troveranno finalmente di fronte i due “under 10” (nel senso di secondi sui 100 metri, non di anni d’età) dell’ateltica italiana: Marcell Jacobs (Fiamme Oro), fresco del primato nazionale di 9”95, e Filippo Tortu, 9”99 tre anni fa a Madrid, ma 9”97 ventoso proprio sulla pista dello stadio “Guidobaldi” nel 2019. Il tempiese di Brianza è convinto di far bene e spera di trovare l’amico-rivale già alle 16, in batteria. In caso contrario, cercherà di incrociarlo alle 17.15 in finale. Poi le strade dei due azzurri si separeranno: Jacobs agli Europei di Chorzow a fine mese e al Golden Gala di Firenze il 10 giugno, Pippo a Ginevra il 12.

Europei a squadre

In Polonia l’Italia si presenta con 54 atleti (27 donne, altrettanti uomini) e tra questi ci sono i due velocisti sardi, la quartese Dalia Kaddari (Fiamme Oro-Tespiense) e l’oristanese Lorenzo Patta (Fiamme Gialle). Entrambi sono stati convocati per le 4x100 e, a differenza del World Relays in Slesia, sperano di poter correre e non stare in panchina, dato che sono assenti Herrera e Tortu. In più Patta ha sfoderato un 10”13 che suggerisce di trovargli un posto nel quartetto azzurro, anche in proiezione futura. Alla terza convocazione in Nazionale maggiore, anche Dalia (23”21 sui 200 a Savona) dà garanzie e dimostra di meritare una chance.

Il calendario

Entrambi i velocisti non correranno da qui agli Europei, che si disputano dal 28 al 30 maggio. I rispettivi allenatori, Fabrizio Fanni e Francesco Garau, non hanno previsto gare ma sperano di poter presto programmare un impegno, magari sui 200 metri. La speranza è magari di trovare spazio nelle liste di partenza del Golden Gala di Firenze (in televisione dalle 20 su Rai3, con mille spettatori ammessi sugli spalti del “Ridolfi”), prova italiana della Diamond League che scatterà a Gateshead e sarà trasmessa in diretta da Sky Sport.

