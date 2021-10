Tortolì (4-4-2) : Moyano, Murru, Lai, Serra, Pendin (41’st Mameli), Loi, Moio, Caredda, Timpanaro, Murreli, Serra, In panchina Manca, Buttau, Marongiu, Lobina, Macis, Lai, Angioni, Muggianu. Allenatore Piras.

Bittese (4-3-1-2) : R. Sanna, Aru (35’st Flore), Gattu, P. Calvisi, Camarà, M. Sanna, Cadau, Orunesu, Aini (5’st Pau), G. Calvisi, Talanas. In panchina Popa, Cunha, Azara, Pau, Ena, Calzone, F. Sanna. Allenatore Marchi.

Bittese 1

Tortolì 2

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Reti : nella ripresa 16’ Talanas, Timpanaro 25’ e 34’.

Note : e spulsi Camara e Gattu; ammonito Caredda; recupero 1’ pt, 4’ st; spettatori 250.

Bitti. Il Tortolì non conosce ostacoli, espugna il Peddu Burrai di Bitti e resta in vetta alla classifica a punteggio pieno. Il primo tempo, dopo che al 4’ Calvisi spreca una ghiotta occasione calciando a lato, vede una prevalenza territoriale della squadra ogliastrina che si rende pericolosa con un gioco divertente e ben orchestrato che si sviluppa soprattutto sfruttando le fasce laterali. Al 13’ dopo uno scambio con Timpanaro, Murreli, viene ipnotizzato da Sanna che sventa il pericolo. Dopo che la Bittese tenta la sortita al 35’ con Aini che spara a lato, al 41’ Serra calcia debolmente e Sanna para.

Ripresa

Il secondo tempo viene condizionato dall’espulsione di Camara avvenuta nei primi minuti per doppia ammonizione. Paradossalmente l’inferiorità numerica sprona la Bittese la Bittese che crea molteplici occasioni con Cadau che calcia sul portiere al 7’ e con Talanas che prova la sforbiciata al 9’. L’insistenza dei granata viene premiata al 16’. G. Calvisi calibra uno splendido cross per la testa di Talanas che insacca. Il Tortoli appare frastornato e in difficoltà, almeno fino al 20’ quando Gattu, spostato al centro della difesa, becca il secondo giallo e viene allontanato. Gli ogliastrini riacquistano baldanza grazie a Moio, Murreli e Caredda, veri trascinatori dei rossoblù, ma soprattutto grazie a Timpanaro, il quale sigla il pareggio al 25’ con uno splendido colpo di testa su traversone di Lai e poi al 34’, con un preciso tiro dalla distanza, firma la rete del successo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

