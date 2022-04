Tortolì a passo di carica  

Tortolì (4-4-2) : Falconetti, Aversano, C. Lai, F. Serra, Murru, Lobina, Boi, Caredda, Cordary (28’ st Muggianu), Murreli, Timpanaro (37’ st Angioni). In panchina Piroddi, Zoncheddu, T. Mascia, Pisano, A. Serra, M. Lai, Carta. Allenatore Piras.

Arborea 1

Tortolì 2

Arborea (4-4-2) : Petucco, G. Mascia, Atzori, Cicu, Soddu, Asunis (22’ st Fadda), Capraro (15’ st Piras), Mureddu, Ferraro, Atzeni, Porta (34’ st Manias). In panchina Cadoni, Bordignon, E. Serra. Allenatore Trudu.

Arbitro : Fresu di Sassari.

Reti : nel primo tempo, al 27’ Caredda; nella ripresa, al 5’ Timpanaro, al 28’ Mureddu.

Note : ammoniti Asunis e F. Serra. Recupero 1’ pt – 4’ st. Spettatori 120.

Arborea . Il Tortolì espugna Arborea per 1-2 al termine di una partita che non ha deluso le attese. Tante le emozioni nell’arco dei 90’ di gioco. I padroni di casa chiudono la gara con il rammarico di non aver raggiunto il pareggio, mentre la compagine ospite porta a casa tre punti fondamentali nella corsa promozione.

La cronaca

La prima occasione è del Tortolì, al 10’, con Boi, che va a segno al termine di una prolungata azione in area, ma il direttore di gara annulla per fallo precedente. Al 16’ e 23’ Arborea al tiro con Capraro che in entrambi i casi non trova la porta. Tortolì pericoloso al 25’ con Cordary che calcia a botta sicura al limite dell’area di porta, ma Petucco è reattivo. È il preludio al gol che arriva al 27’ con Caredda la cui punizione, forte, dai 35 metri inganna Petucco. Al 29’ occasione per il raddoppio sui piedi di Boi che a tu per tu con Petucco calcia sull’esterno della rete. Al 33’ padroni di casa di nuovo avanti con Mascia che di testa impegna Falconetti. Al 37’ il minuto più intenso della gara: Lobina, per gli ospiti, viene ben imbeccato sulla sinistra, conclusione in diagonale toccata dal portiere di casa che batte sul palo; sul ribaltamento di fronte Ferraro sulla destra serve al centro l’inserimento di Asunis che da buona posizione coglie il palo.

La ripresa

Dopo una conclusione di Timpanaro al 3’, il raddoppio del Tortolì. È il 5’ quando Cordery si infila tra le maglie difensive di casa, dal fondo serve la punta argentina che da due passi non perdona. L’Arborea non reagisce e al 9’ potrebbe capitolare se Boi, al termine di un’azione personale, trovasse la forza di calciare a rete. Al 18’, per i padroni di casa, è Atzeni a suonare la carica, ma il suo colpo di testa non è preciso. Al 20’, su corner di Piras, Cicu calcia a botta sicura, Falconetti para. Al 28’ sforzi premiati con la rete che accorcia le distanze: Piras viene liberato sulla destra da Atzeni, il neo-entrato calcia forte a rete trovando la respinta del portiere del Tortolì, ma sui piedi di Mureddu che controlla e mette in rete. Il finale è tutto di marca locale, con Atzeni al 40’ e Piras al 42’ che impegnano Falconetti, fino all’ultima azione, al 47’ di Atzeni che dopo una cavalcata di 40 metri conclude su un difensore.

Giacomo Pala

