Torres, un pari tra proteste e recriminazioni 

Torres 0

Vis Artena 0

Torres (4-3-1-2) : Salvato; Rossi, Antonelli, Dametto, Mukaj; Lisai (30' st Sabatini), Bianchi, Kujabi (21' st Ruocco); Piredda; Diakite, Scotto. (41' st Demartis). In panchina Garau, Ferrante, Masala, S. Pinna, Tesio, Demartis, Mignogna. Allenatore Greco.

Vis Artena (3-5-2) : Manni; Contucci, Paolacci, Negro; Maini, Magliocchetti, Capodaglio, Capotosti (41' st Talone), Sfanò; Odianose (9' st Lucchese), Di Vico (30' st Vittucci). In panchina Chingari, Chialastri, Catapano. Allenatore Perrotti.

Arbitro : Frasynyak di Gallarate.

Note : espulso al 5' st Negro per doppio giallo. Ammoniti: Negro, Odianose, Bianchi, Manni, Frau, Piredda. Recupero 1' pt-5' st.

Sassari. Prima la tattica difensivistica e ostruzionistica, poi un catenaccio senza ritegno. La Vis Artena strappa un punto al “Vanni Sanna” con la Torres che assedia ma senza la necessaria lucidità e fortuna. Il recupero del dodicesimo turno finisce 0-0 e il Giugliano esulta, perché la capolista teme la squadra sassarese, l'unica che appare in grado di contrastarne la fuga.

Torres con Piredda dietro le due punte Diakite e Scotto. Gli ospiti usano la difesa a tre ma con gli esterni di centrocampo che si abbassano per dare manforte. Chiaro da subito il tema tattico: la squadra sassarese fa la gara, la Vis Artena bada sola a coprirsi, pressare e tenta raramente qualche ripartenza con lanci lunghi. Quando attaccano i padroni di casa gli avversari stanno tutti nella metà campo, soprattutto nella ripresa quando sono in inferiorità numerica. Qualche fallo tattico e finte cadute (l'arbitro abbocca spesso), perdite di tempo ed ecco che il gioco effettivo non è arrivato neppure a 40' nei due tempi.

La partita

All'8' gran punizione di Scotto potente e angolata, vola sulla propria destra Manni e mette in angolo. Al 21' grande intercetto di Kujabi al centro che avanza e poi serve in profondità Rossi a destra, ma la palla è leggermente lunga. Al 25' punizione di Scotto a pallonetto per Antonelli che sul fondo a sinistra fa la torre per Kujabi che incorna mancando il vertice di qualche centimetro. La Vis Artena si fa pericolosa su angolo al 36'. Nel finale costruisce bene la Torres in velocità e manda al tiro Lisai in corsa: palla che sfiora il palo.

Ospiti in dieci

La ripresa si apre con l'espulsione di Negro per una gomitata su Diakite. Al 7' Piredda offre palla d'oro a Scotto che in area si attarda e quando tira un difensore devia in angolo. Al 14' cross di Scotto da sinistra e spinta in area ai danni di Kujabi: l'arbitro fa proseguire. Al 16' Diakite in tuffo di testa da due passi e miracolosa respinta di Manni. Al 26' Scotto colpisce bene ma la palla viene respinta dal palo interno sinistro. L'assedio prosegue, entrano altre punte, ma il più pericoloso è Diakite che prima prende l'esterno rete, poi al 38' entra in area si allarga sull'uscita del portiere e cade. L'arbitro sorvola.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata