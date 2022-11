Torres senza paura con la Reggiana 

Dieci su tredici. Sono i risultati utili di una Torres costante nel rendimento. Non fortunatissima però, visti i 5 punti persi con gol subiti nel recupero e la vittoria mancata a Rimini, dove avrebbe meritato. Perché di quei dieci risultati utili, 7 sono pareggi e solo 3 vittorie. Più vicina ai playoff che ai playout ma senza una direzione ancora definitiva, la squadra sassarese ha comunque iniziato il ciclo di fuoco senza timori. Domenica arriverà la Reggiana, vice capolista e tra le candidate alla promozione diretta. Un altro test per una Torres che ha un buon equilibrio tattico e mentale ma deve ancora crescere sotto il profilo della cattiveria e del cinismo per raccogliere in proporzione al gioco sviluppato nelle due fasi, difensiva e offensiva.

Occasioni mancate

Domenica ad esempio Scappini e Campagna hanno sprecato qualcosa di troppo per poter vincere il match e sfruttare appieno la superiorità numerica. Crescere mentalmente vuol dire anche non farsi condizionare da quello che poteva essere e non è stato ma sistemare quei dettagli che aiutino ad accrescere l’efficacia. Alla squadra di Greco servono due vittorie di fila per indirizzare la prua verso la zona playoff e togliersi di dosso quel pizzico d’ansia che resta guardandosi le spalle. Certo, viste le prossime avversarie è dura, ma la spinta nel conquistare punti contro le migliori può far svoltare definitivamente la stagione.

Ruocco forfeit

Ora c’è anche l’ansia per Francesco Ruocco, che si è infortunato a metà del primo tempo. Oggi l’attaccante farà l’ecografia per appurare l’entità della lesione. Non ci voleva, perché si parla del miglior attaccante: 4 reti e tante accelerazioni che hanno messo in crisi le difese. Se non altro, a Rimini i rossoblù hanno “scoperto” Sanat: il migliore insieme al centrocampista Lora. Anche Sanat come Ruocco ha accelerazioni improvvise che sorprendono le difese. Oltre alla rete del pareggio ne ha sfiorata un’altra (prodezza del portiere) e con un suo tiro-cross ha creato scompiglio.