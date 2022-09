Torres, pari senza brividi 

Torres 0

Imolese 0

Torres (4-4-2) : Garau; Ferrante (32' st Heinz), Antonelli, Dametto, Girgi; Campagna, Lora (32' st Suciu), Masala (28' st Sanat), Lisai (10' st Lombardo); Ruocco, Diakite (1' st Bonavolontà). In panchina: Salvato, Teyou, Carminati, Tesio, Luppi, R. Pinna, S. Pinna, Carboni. Allenatore Greco.

Imolese (5-3-2) : Rossi; Cerretti, Milani (10' st Scremin), Zagnoni, Eguelfi (21' st De Vito), Zanini; Bensaja (10' st Zanon), Castellano (46' st Serpe), Attys (10' st Faggi); Stjepovic, De Sarlo. In panchina Molla, De Feo, Pagliuca, Agyemang. Allenatore Antonioli.

Arbitro : Gauzolino di Torino.

Note : espulso al 29' pt Campagna (T) per doppia ammonizione, al 42' st Cerretti (I) per doppia ammonizione. Ammoniti Ferrante (T), Campagna (T), Masala (T), Milani (I), Bensaja (I), Cerretti (I), Molla (I). Recupero 3'pt-4' st Spettatori 3.000 circa.

Sassari. Un altro pareggio ottenuto in inferiorità numerica. Il carattere c'è, la tenuta difensiva pure, per il gioco d'attacco bisogna attendere l'ingresso di Luppi (solo panchina per ora) e magari l'ingaggio dell'ex Benevento e Cagliari Marco Sau (si attende una sua risposta) per dare una mano allo strepitoso ventunenne Francesco Ruocco. Termina 0-0 al “Vanni Sanna”. Certo, l'obiettivo era il primo successo, ma la matricola rossoblù è poco fortunata con gli episodi e anche con gli arbitraggi, perché come a Cesena trova un direttore di gara difficile da interpretare, che va spesso in confusione.

Errori e tattica

Una gara segnata da un arbitraggio insufficiente, costellato di errori. Come la seconda ammonizione di Campagna al 29' (normale contrasto di gioco) che ha lasciato i rossoblù in dieci. E magari in tribuna l'applauditissimo play della nazionale Marco Spissu (dopo il rientro dagli Europei andrà a Venezia, sua nuova squadra) avrà pensato che i problemi degli arbitraggi non riguardano solo il basket.

La Torres ha faticato contro l'atteggiamento quasi catenacciaro dell'Imolese che ha schierato cinque difensori e ha tenuto vicino anche i centrocampisti, dopo le 7 reti rimediate nelle ultime due gare. La squadra sassarese ci ha messo anche un po' del suo esagerando coi passaggi arretrati e con la scarsa spinta dagli esterni di difesa. Una volta in dieci la Torres ha dovuto anche sostituire Diakite per non aggravare il leggero problema muscolare.

Cenni di cronaca

Proprio su un goffo passaggio arretrato dei padroni di casa è scappato all'8' Stjepovic, sulla sinistra, ma Garau gli ha chiuso bene lo specchio della porta e il montenegrino ha concluso sull'esterno. Due minuti dopo accelerazione di Ruocco che serve Diakite in area: tiro ribattuto dal portiere, riprende Ruocco ma è sbilanciato e la difesa mette in angolo. Quindi l'espulsione di Campagna che lascia la Torres in dieci dalla mezzora.

L'Imolese in superiorità numerica non combina granché se si esclude un intervento di Garau al 38' che devia un traversone insidioso. Invece è la Torres al 40' che va vicino alla rete: punizione di Masala ribattuta dalla difesa, riprende il centrocampista e angola bene rasoterra, ma il portiere ci arriva. Il secondo tempo è pieno di sbadigli e avaro di emozioni.

