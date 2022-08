Torres-Olbia il 23 ottobre 

Si parte. Il 4 settembre. Con l’Olbia che alla 1ª giornata di Serie C giocherà in casa col Pontedera dell’ex Riccardo Ladinetti e la Torres in trasferta contro la Virtus Entella di Daniele Dessena. Prima esterna per i bianchi l’11 settembre, sul campo dell’Aquila Montevarchi, quando i rossoblù esordiranno al “Vanni Sanna” col neo promosso San Donato Tavarnelle.

La sfida

E il derby, alla 10ª giornata: andata a Sassari il 23 ottobre e ritorno al “Nespoli” il 26 febbraio 2023. Quindi, la 19ª e ultima di andata il 18 dicembre, con Olbia-Lucchese e Fermana-Torres, che significa che la squadra di Roberto Occhiuzzi chiuderà la stagione regolare, il 23 aprile, fuori, in Toscana, e quella di Alfonso Greco davanti al proprio pubblico contro i marchigiani. Sono stati varati ieri, dopo una lunga attesa e la bocciatura dei ricorsi di Campobasso e Teramo, che hanno confermato l’organico a 60 squadre, i calendari dei tre gironi, che vedono le due compagini sarde inserite nel gruppo B. Introdotte dalle parole del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che ha augurato l’”in bocca al lupo” a tutte le società partecipanti, «che i vostri sogni», ha detto, «diventino le speranze di queste 60 città», le 38 giornate prevedono cinque turni infrasettimanali, il 14 settembre, il 19 ottobre, il 30 novembre, il 1° febbraio e il 15 marzo. Il turno prenatalizio, che coincide con la 1ª giornata di ritorno, è in programma venerdì 23 dicembre, e precede la sosta invernale, con ritorno in campo fissato l’8 gennaio. Turno prepasquale sabato 8 aprile con Torres-Carrarese e Recanatese-Olbia.

Per la gioia del pubblico sardo, il calendario rispetta l’alternanza: se l’Olbia gioca in casa la Torres è in trasferta, e viceversa, di modo che, volendo, c'è sempre un match da seguire dal vivo. Infine, le sfide con le “big”. A partire dalla Carrarese, con andata per entrambe oltre Tirreno, l’Olbia alla 14ª giornata, il 20 novembre (ritorno in Gallura il 19 marzo), e la Torres alla 17ª giornata il 4 dicembre (a Sassari si giocherà, poi, prima di Pasqua). Interessante anche la gara col Cesena, che la Torres affronterà al terzo turno, con andata in trasferta, e l’Olbia dopo la Carrarese, col primo atto in casa. Ieri, il Consiglio direttivo ha proceduto anche a ufficializzare le date della Coppa Italia, al via mercoledì 5 ottobre col primo turno eliminatorio: facile che per le sarde sia già derby.

Coppa Italia