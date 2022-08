Torres-Olbia, è già derby  

Sassari. L'ultimo derby tra i professionisti risale alla stagione 2007/08 in C2: un successo a testa con punteggio identico di 2-0. L'ultimo confronto assoluto tra le due rivali è invece quello del 29 maggio 2016: l'Olbia, arrivata quinta in serie D, sconfisse la Torres (terza) al “Vanni Sanna” per 1-0 con rete di Mastinu su punizione nella finale playoff. Un successo che valse il ripescaggio. Curiosità: nelle fila galluresi giocava Paolo Dametto, dall'estate scorsa difensore torresino, mentre l'altro “sopravvissuto” indossa ancora la maglia sassarese: il centrocampista Alessandro Masala. Il confronto tra rossoblù e bianchi riaccende le tifoserie sei anni dopo. Se la squadra gallurese è riuscita a mantenere sempre la Terza Serie, la formazione sassarese in questi anni ha conosciuto più disastri (gestione Capitani-Piraino) che gioie.

Amarcord

Se si parla di derby con l'Olbia, Alessandro Frau sorride: «Me lo ricordo eccome quella gara di C2 nella stagione 2007/2008: lancio lungo del portiere Deliperi, spizzata di Federici, sono scattato e col destro l'ho piazzata nell'angolino. Uno a zero. Poi nel finale ha segnato anche Carlet. Per un sassarese segnare davanti ai propri tifosi in un derby ha un gusto speciale, il tifoso poi ti si affeziona di più».

Obiettivi

Oggi vice del tecnico Alfonso Greco, il sassarese Frau conosce l'atmosfera dei derby: «Questo con l'Olbia è molto sentito, anche perché ce ne sono stati davvero tanti tra serie C e serie D. Intanto di questi tempi, con le difficoltà che vive la Sardegna, è già positivo avere due squadre in Lega Pro. Loro sono bene organizzati, hanno dietro il Cagliari che gli dà giocatori importanti e ormai conoscono bene la categoria. Noi stiamo creando qualcosa di importante, c'è l'entusiasmo di tutta la città e la società col direttore sportivo Colombino si stanno muovendo per completare una buona squadra. Certo, le cose sono cambiate rispetto ai miei tempi: prima ai playoff andavano le squadre dalla seconda alla quinta posizione. Ora ci arriva pure chi è decimo. Uno stimolo in più anche per noi. Possiamo divertirci e magari puntare ai playoff».