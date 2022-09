Torres, oggi la prima gioia? 

«Andiamo in campo per i tre punti»: l'esterno Jonathan Campagna non fa giri di parole per annunciare l'obiettivo del match di questo pomeriggio. Al “Vanni Sanna” arriva l'Imolese (14.30) che almeno sulla carta sembra l'avversaria meno robusta fra le prime tre affrontate. «Non importa chi abbiamo davanti. Ci servo i tre punti, a noi come squadra e anche ai tifosi. Mi aspetto una grande partita». E del resto dopo il pareggio autoritario conquistato mercoledì a Cesena, la Torres ha capito che col giusto atteggiamento può cercare di fare sempre punti. In attesa la formazione rossoblù saluta con piacere la prima convocazione di Davide Luppi. Il trentaduenne attaccante proveniente dalla Feralpisalò (8 reti) ha lavorato duro per ritrovare la condizione. Non ha ancora 90 minuti sulle gambe, ma anche come cambio può essere determinante: si parla di un veterano con tanta esperienza di serie B con le maglie di Virtus Entella, Verona, Modena e Pro Vercelli. Tanto più che restano ancora fuori Scotto e Sorgente. Le altre due assenze sono quelle a centrocampo: gli esterni Liviero e Gianola sono stati squalificati dopo l'espulsione di Cesena. Almeno tre i giocatori pronti a sostituirli: Lisai, Tesio e Masala. Va detto poi che Campagna, utilizzato da esterno destro, è soprattutto un'ala, quindi il suo impiego consente di avere sia il centrocampo a quattro sia il tridente con Ruocco e Diakite quando si attacca.

Sau arriva o no?

Il recupero di Luppi consente alla società sassarese di poter attendere ancora qualche giorno per la risposta di Marco Sau, attaccante ex Benevento e Cagliari (sette stagioni) rimasto libero che si allena da solo in attesa di una chiamata dalla serie B. La Torres è in C ma per seguito e programmazione della nuova dirigenza ha come sbocco naturale la serie cadetta, quindi non è certo un ripiego, semmai una sfida. A Sau decidere se accettarla o no.

L'avversaria

L'imolese ha iniziato con la stentata vittoria casalinga contro l'Alessandria: 1-0 grazie al rigore di Stijepovic al 76'. Il ventitreenne Montenegrino ha segnato dal dischetto anche nel match successivo, ma è stata sconfitta netta con la Lucchese per 3-1. Disastrosa la partita interna dell'Imolese di mercoledì: Siena ha vinto 4-0. Nella stagione passata l'Imolese ha chiuso al diciassettesimo posto salvandosi solo grazie ai playout, identico percorso dei due campionati precedenti, per un club che ha come obiettivo massimo la salvezza.