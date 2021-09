Torres, Greco pensa in grande e parte dal 4-3-3  

“Working on a dream” per dirla con Bruce Springsteen, il suo cantautore preferito. Lavorando su un sogno, come ama ripetere Alfonso Greco, il tecnico della Torres. Per restare nella discografia del “Boss” si possono menzionare anche le “High Hopes”, le grandi speranze, e “The Rising”, la risalita di una società e una squadra sulle quali ci sono molte attese. Non solo a Sassari. Romano, 52 anni, Greco è il “continentale” dello staff tecnico scelto da Insula Sport per la prima stagione. Circondato da ex giocatori rossoblù: Alessandro Frau come vice (compagno di squadra a Pisa), Stefano Udassi come presidente, Tore Pinna che lavora sui portieri insieme a Mario Pompili.Cresciuto nel settore giovanile della Lazio è poi passato alla prima squadra (11 presenze) e la massima serie l'ha conquistata a Cagliari nella stagione 1989-90. Poi le serie minori (Catania, ma anche Spal e Pisa dove ha vinto la Coppa Italia di C) per concludere la carriera di centrocampista a Grosseto nel 2004. Da allenatore ha iniziato col settore giovanile (titolo italiano U19 nel 2008 con la Nuova Tor Tre Teste) e l'Eccellenza. Ha fatto due anni a Malta, ha guidato l'Ostia Mare ed è approdato nella stagione passata a Lanusei, trascinata a un sorprendente settimo posto.

Greco, avete già disputato 7 amichevoli, che idea si è fatto della Torres?

«La squadra sta crescendo, siamo consapevoli di essere una buona squadra, lavoriamo per farci trovare pronti già per la Coppa Italia. Stiamo cercando la nostra identità, quella di una squadra aggressiva, che cerca di fare sempre la partita, che cerca di proporre, con equilibrio».

Ha giocato quasi sempre col 4-3-3, sarà il modulo preferito?

«Vediamo strada facendo, non ho un'idea fissa, dipende dai giocatori. Partiamo in questo modo, ma ho giocatori che possono darmi alternative».

L'abbondanza di giocatori crea imbarazzo o facilita il lavoro?

«Crea competizione anzitutto tra i giocatori, tutti devono dare il massimo perché nessuno ha il posto garantito, quindi ben venga l'abbondanza. Del resto, anche chi entra dopo può fare la differenza, e spesso è più determinato».

Cosa vuol vedere in campionato, sin da subito?

«Purtroppo le amichevoli servono per tante cose, ma sono necessarie le gare ufficiali per verificare la capacità di essere duri, di saper soffrire per vincere, di superare i momenti difficili. Siamo curiosi di vedere la Torres nelle partite che contano, perché il saper essere duri mentalmente e fisicamente nelle partite sporche, conta moltissimo. Spero che la mentalità e il lavoro che stiamo facendo siano quelli giusti anche per questo aspetto».

Che sensazione fa vedere sino a 400 spettatori per le amichevoli?

«Dall'inizio ho visto grande entusiasmo, grande fame di calcio, voglia di vedere una squadra che lotta e che sia protagonista. Ai tifosi chiedo di essere protagonisti insieme a noi nella prossima stagione, poi sta a noi renderli orgogliosi della squadra e portare più gente possibile allo stadio».

Cosa l'ha colpita del club?

«Si sta adoperando tantissimo per avere una struttura solida, non solo una squadra solida. Pian piano stanno rifacendo lo stadio, ci stanno mettendo nelle condizioni migliori per esprimerci».

Col presidente Udassi parlate da allenatore ad allenatore?

«C'è un bel rapporto, leale, ma lui è il presidente e mi ha detto che non entrerà mai nelle cose tecniche. Sono io che lo sfrutto in senso buono anche da tecnico. La stima c'era anche prima e si sta consolidando».

È cresciuto nella Lazio, che ricordi ha?

«Ho avuto allenatori importanti come Volfango Patarca, quello che ha scoperto Di Canio, Nesta, Di Biagio e Di Vaio. Purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso. Poi Juan Carlo Morrone con cui abbiamo vinto lo scudetto Primavera nel 1987».

A Cagliari una promozione in A e un infortunio.

«L'infortunio è arrivato nel momento sbagliato, quando stavo affermandomi. Purtroppo prima per infortuni del genere al ginocchio si stava fermi un anno e questo ha condizionato la mia carriera, ma non mi lamento».

Com'era e com'è il rapporto con Alex Frau?

«Com'era a Pisa, quando eravamo compagni di squadra. È un ragazzo serio, tranquillo, ha voglia di imparare. Ricordiamo i vecchi tempi quando eravamo giovani, parliamo della differenza tra quel calcio e il calcio di oggi dove c'è più tattica e meno tecnica. Prima c'erano più giocatori di qualità, i settori giovanili oggi cercano spesso di imitare le prime squadre, si pensa al risultato e meno a far crescere i ragazzi. Poi si vede che i ragazzi giocano poco o nulla in strada dove le capacità individuali si sviluppavamo da sole, dove c'era un lavoro naturale di psicocinetica».

L'esperienza di Malta com'è stata?

«Molto positiva: per due anni abbiamo fatto i preliminari di Europa League, ho vinto una Coppa di Malta, allenato ragazzi di diverse culture, perché possono giocare sino a 7 stranieri».

Hobby, preferenze letterarie, cinematografiche e musicali?

«Ascoltare musica. Bruce Springsteen è uno dei preferiti. Le letture sono relative al calcio».

Il giocatore italiano migliore che ha visto giocare?

«Uno è Baggio, ma ho giocato anche con Francescoli, un grandissimo, ce n'erano tanti di fuoriclasse in quegli anni, anche Van Basten, il Milan degli Olandesi».

Descriva il tecnico Greco con pochi aggettivi.

«Lavoratore e umile».

Cosa la fa arrabbiare in campo?

«Quando vedo superficialità, atteggiamenti svogliati, non l'errore tecnico che ci può stare».

L'obiettivo immediato e quello futuro di Alfonso Greco?

«Crescere sempre, fare un campionato da protagonisti quest'anno. Cerco di migliorarmi sempre, che non è legato strettamente ai risultati, anche se noi allenatori siamo quasi sempre giudicati solo in base a quello».

Cosa fa nel giorno di riposo?

«Il riposo lo avevo da giocatore, ma un allenatore non può riposarsi».

