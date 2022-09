Torres e Olbia inseguono il successo 

Sassari. La Torres chiede ai tifosi la spinta per “entrare” in serie C con sicurezza. Questo pomeriggio contro il San Donato Tavarnelle e domenica prossima contro l'Imolese (sempre allo stadio “Vanni Sanna” con inizio alle 14.30) e in mezzo la trasferta proibitiva a Cesena. «Ci aspettiamo grande spinta dal pubblico, soprattutto se ci saranno momenti difficili», dice il tecnico Alfonso Greco. La società si aspetta una bella risposta dalla città, a giudicare dall'entusiasmo mostrato qualche giorno fa alla presentazione della squadra. A proposito: la vendita dei biglietti sarà tassativamente chiusa alle 13.

Sassari. La Torres chiede ai tifosi la spinta per “entrare” in serie C con sicurezza. Questo pomeriggio contro il San Donato Tavarnelle e domenica prossima contro l'Imolese (sempre allo stadio “Vanni Sanna” con inizio alle 14.30) e in mezzo la trasferta proibitiva a Cesena. «Ci aspettiamo grande spinta dal pubblico, soprattutto se ci saranno momenti difficili», dice il tecnico Alfonso Greco. La società si aspetta una bella risposta dalla città, a giudicare dall'entusiasmo mostrato qualche giorno fa alla presentazione della squadra. A proposito: la vendita dei biglietti sarà tassativamente chiusa alle 13.

Il tecnico Greco presenta così il match: «Incontriamo una squadra giovane, che ha entusiasmo, reduce dal pareggio contro un'avversaria importante come il Rimini. È una gara da affrontare con attenzione e senza frenesia, con intelligenza, cercando di mantenere gli equilibri e stare attenti a non concedere ripartenze».

Nella Torres rientra la punta Sanat, restano ancora fuori Scotto, Luppi e Sorgente, più il difensore Carminati che sconta il secondo turno di squalifica.

La formazione

Torres (4-3-3): Salvato; Lombardo, Antonelli, Dametto, Liviero; Suciu, Lora, Gianola; Sanat, Diakite (Campagna), Ruocco. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Olbia. Un nuovo banco di prova. È così che Roberto Occhiuzzi definisce la gara esterna di oggi (ore 14.30) sul campo dell’Aquila Montevarchi. «Dopo la vittoria in casa col Pontedera, voglio vedere la squadra in trasferta», spiega l’allenatore dei bianchi. «Domenica abbiamo fatto molto bene in fase di non possesso, mentre in fase di possesso voglio vedere qualcosina in più, e maggiore cattiveria agonistica: rispetto a quella partita c’erano tante cose da rivedere, ma mi è piaciuta la concentrazione messa dai ragazzi in settimana». Che servirà per provare a bissare il risultato dell’esordio contro una formazione che al “Brilli Peri” deve riscattare la sconfitta col Gubbio. «Non mi piace parlare dell’avversario, abbiamo tutti punti forti, debolezze e obiettivi», riprende Occhiuzzi. «Preferisco concentrarmi sulla mia squadra». Infine l’undici titolare. Che nonostante il turno ravvicinato di mercoledì con la Vis Pesaro non verrà stravolto. «In questa fase vorrei ragionare gara per gara», conferma il tecnico, che non potrà contare su Nanni, Secci e Palesi, in recupero post infortunio. «La formazione la deciderò comunque all’ultimo».

La formazione

Olbia (3-4-1-2) : Gelmi; Brignani, Bellodi, Emerson; Renault, Minala, La Rosa, Travaglini; Biancu; Ragatzu, Contini. Allenatore Occhiuzzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata