Torres, domani c’è la finale 

«In 43 gare abbiamo perso solo 5 volte e sempre abbiamo giocato facendo la partita». Il tecnico Alfonso Greco puntualizza le cifre di una stagione che ha visto la Torres arrivare prima alla finale di Coppa Italia e ora alla finale playoff. E domani (ore 20.30) contro l'Afragolese, la squadra sassarese giocherà in casa, al “Vanni Sanna”. Davanti probabilmente a tremila spettatori.

Tanti erano domenica sugli spalti per la semifinale contro l'Arzachena, a conferma di come società e pubblico siano da serie superiore e possano inserire anche il seguito massiccio (con buona rappresentanza anche nelle trasferte) a supporto della domanda di ripescaggio tra i professionisti.

Numeri importanti

Quella contro l'Arzachena per 2-1 nel match di domenica è stata la vittoria numero 23 di una stagione dove appunto le sconfitte rappresentano solo l'11,6%. Ci sono anche 15 pareggi, considerando pure la Coppa Italia, mentre le reti sono 69 (comprese le 14 di Coppa Italia) a fronte di 26 gol incassati.

Le cifre servono per spiegare meglio quanto sia stato complesso onorare un calendario diradato in alcuni momenti e concentrato in altri. Senza dimenticare poi qualche infortunio importante, come quello del bomber Scotto che ha finito anzitempo la stagione.