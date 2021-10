Torrente ostruito, torna l’incubo alluvione 

Nella zona vive complessivamente una sessantina di famiglie che ora chiede con forza che il torrente venga pulito. Ma quello non è l’unico problema. «Servirebbe che pulissero anche la pista ciclabile», sottolinea Serena Cappai, «col fango e con gli aghi di pino sono scivolate molte persone. E inoltre le auto sfrecciano a tutta velocità: per questo servono i dissuasori che sono l’unico strumento per costringere chi corre a rallentare». Poi basta che piova un po’ più del solito e la via San Gemiliano si allaga dal ponte sino alla croce. «Non riescono nemmeno a passare le ambulanze», concludono, «tante volte siamo rimasti bloccati».

«Paghiamo ancora i danni dell’alluvione di tredici anni fa», protestano Serena Cappai e Ignazio Loi, la cui casa a ridosso del torrente era stata semi-sommersa: «Ora abbiamo paura che se non verrà ripulito rapidamente il rio Sa Cora, con le piogge si possa ripetere l’incubo di quella notte». Poco distante, proprio sull’argine, viene indicata una perdita d’acqua potabile. «C’è da tempo e nessuno la ripara», indicano i residenti, «e con la vegetazione del torrente così proliferano gli insetti e le nutrie». Poco lontano vive Lucia Cau che in passato si era vista la casa lambita da un incendio divampato sulle rive del torrente. «Qualcuno aveva appiccato il fuoco», racconta, «viviamo sempre con l’incubo che succeda qualcosa. In più in questa zona non arrivano le fogne, né è prevista la fibra ottica o la rete del gas». Alla spicciolata, dopo essersi dati appuntamento, arrivano anche Maria Zucca, Maria Emilia Saba e Maria Bullita, poi anche le sorelle Paola e Virginia Baldussi, con la figlia Ilenia Pinna. E tutti evidenziano gli stessi disagi e le stesse paure.

«Il torrente non è stato pulito dalle canne e stanno per arrivare le piogge. Oltre ai disagi che siamo costretti a subire ormai da tempo, ora c’è anche il rischio che si ripetano le inondazioni del passato». Una parte delle famiglie che vivono in via San Gemiliano si sono date appuntamento ieri mattina sopra il ponte del rio Sa Cora, per protestare contro la mancata bonifica del canale dalla vegetazione: il principale affluente del Rio Matzeu nel 2008 era esondato allagando l’intera zona con oltre un metro d’acqua. E ora che i meteorologi annunciano le piogge, la paura è tornata.

Le proteste

I disagi e i rischi

Pulizia pianificata

«Stiamo lavorando alla pulizia dei corsi d’acqua», assicura Roberta Argiolas, assessora alla Protezione civile, «abbiamo completato i rii Durci e Sassu dove sono presenti dei guadi che in più di un occasione hanno dato grossi problemi ad agricoltori e residenti delle zone rurali, ora completeremo il Rio Matzeu in uscita dall’abitato. Nei programmi c’è pure il rio Sa Cora. Le risorse non sono tantissime, ma faremo l’impossibile». Le fogne, invece, sono un progetto quasi impossibile. «La rete gas è costruita con finanziamento ministeriale e il progetto, che peraltro risale a oltre dieci anni fa, non contempla le zone rurali», spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita, «in futuro, se sarà possibile, terremo in considerazione la via San Gemiliano.

Sulla fibra ottica per la banda ultralarga, visto il successo di adesioni, non si esclude che ci possano essere ulteriori estensioni». Sugli allagamenti, infine, la sindaca Paola Secci sottolinea il miglioramento della situazione. «Conosciamo bene i problemi della strada per San Gemiliano», sintetizza, «quando arrivano le bombe d'acqua si allaga, ma qualche anno fa abbiamo fatto dei lavori per alleviare il problema: se prima servivano uno o due giorni per far defluire l’acqua, ora si scarica in un’ora quando smette di piovere. C’è ancora un’ostruzione, ma a breve interverremo per capire se si può migliorare ulteriormente la situazione».

