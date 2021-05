Torregrande, un salasso di Stato 

Un aumento delle concessioni demaniali marittime temporanee che supera il 200 per cento delle tariffe in vigore nel 2020. Una decisione dello Stato che rischia di tagliare le gambe a tante attività di Torregrande che, dopo mesi di chiusura, si stanno preparando per la stagione estiva: in alcuni casi si dovranno sborsare 10 mila euro per l’intera stagione.

I costi

Gli operatori, che da anni gestiscono chioschi e attività sul lungomare (di proprietà del Demanio marittimo) da un lato sono soddisfatti per il rinnovo delle concessioni da parte della Regione sino al 2033, dall’altra sono infuriati per questa decisione. Adesso il permesso temporaneo per 20 giorni per una superfice di mille metri quadrati costerà 2.500 euro, per l’intera stagione turistica si arriva a 10mila euro. Mentre la concessione annuale è nettamente inferiore e costa circa 600 euro per mille metri. «Abbiamo fatto grossi sacrifici in un anno segnato dal Covid - spiega Eddy Piana, uno dei soci del chiosco Eolo sport - e ora ci siamo ritrovati questa bella sorpresa. L’area temporanea che richiediamo ogni anno per installare i campi da volley e per le atre attività sportive e ludico ricreative, anche per i bambini, quest’anno ci costeranno 2.500 euro per 20 giorni; lo scorso anno spendevamo 360 euro. È evidente che queste cifre sono folli e non possiamo permettercele».

I problemi

«Uno spazio per ospitare una giostra pr bambini costerà 2mila euro mentre prima erano necessari 300 – spiega Antonio Caria, ristoratore e presidente del Centro naturale commerciale di Torregrande – Il governo si è scordato che per un anno abbiamo lavorato pochissimo, adesso stiamo riaprendo tra mille difficoltà e incognite e ci ritroviamo questo nuovo balzello». «Da poche centinaia di euro passero a spenderne migliaia per una decisione che mi sembra decisamente fuori da ogni logica – commenta Giorgia Manca del chiosco bar ristorante John – speriamo che in Comune si riesca a trovare una soluzione per evitare questo salasso».

Il vertice

Gli operatori chiedono sostegno all'amministrazione. «In questa vicenda il Comune non ha alcuna responsabilità – precisa il sindaco Andrea Lutzu – in settimana convocherò gli uffici per verificare se all’interno del Piano di utilizzo dei litorali si può trovare una soluzione a questa problematica». La competenza in questo caso però è della Regione che come recita la normativa può rilasciare autorizzazioni temporanee per lo svolgimento di attività ludico ricreative, sportive di spettacolo che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione. «Questa decisione non aiuta certamente i commercianti già penalizzati dalla pandemia - aggiunge Lutzu - Noi abbiamo concesso le nostre aree in modo gratuito per sostenere le imprese e l’economia del territorio in questa fase così delicata».

