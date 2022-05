Torregrande, svolta d’estate 

Al centro ci saranno gli stand ben organizzati e ordinati che metteranno in mostra prodotti tipici ma anche pezzi di artigianato sardo. «La mostra mercato sarà organizzata in collaborazione con l'associazione culturale Eleonora di Milena Carta che nelle settimane scorse ha curato l’organizzazione della Festa di primavera sul lungomare». In programma anche qualche serata dedicata allo street food in particolare per aiutare tutti quegli operatori ambulanti che in questi ultimi anni sono stati particolarmente penalizzati.

«Stiamo lavorando da settimane alla definizione di un programma per l’estate – spiega Antonio Caria, presidente del Centro commerciale naturale di Torregrande – ci sarà musica, danza e l’esposizione di vari prodotti dell'artigianato artistico». Sul palco, davanti alla Torre costiera, ci sarà spazio per le esibizioni di vari gruppi musicali «anche band di un certo livello – va avanti – ma abbiamo in programma anche saggi di danza e altri spettacoli». L’obiettivo è diversificare le proposte in maniera tale da soddisfare le più svariate esigenze. «Ospiteremo anche due importanti gruppi di ballo sardo che offriranno uno spettacolo di livello» assicura Antonio Caria.

Un’estate in musica e spettacolo. Torregrande si prepara alla prima vera stagione post Covid e senza restrizioni. E così, dopo i primi assaggi con la Festa di primavera qualche settimana fa, il Centro commerciale naturale, in collaborazione con altre associazioni e col Comune, sta mettendo a punto un programma di eventi per cercare di animare la borgata e richiamare turisti. E soprattutto per cercare di dare un sostegno alle attività e agli operatori, fortemente provati dopo i due anni di emergenza sanitaria. Si parte a giugno e ogni sabato d’estate fino ai primi di settembre, il lungomare e la piazza ospiteranno un evento.

L’organizzazione

La mostra mercato

Il Comune

La stima dei costi per il cartellone è già stata messa in conto: 85 mila euro circa e anche l’amministrazione comunale farà la propria parte dando un contributo. La Giunta Lutzu nei giorni scorsi ha approvato la delibera per stanziare 30 mila euro; inoltre sarà concesso il suolo pubblico gratuitamente e potranno essere messe a disposizione (sempre a titolo gratuito) palco, sedie, transenne e il servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti. «Inoltre dovrà essere previsto uno spazio dedicato allo street food che dovrà essere individuato compatibilmente alle concessioni già assegnate e nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza».

