Torregrande, prove d’estate 

2

Giochi

per bambini sono stati sistemati nei giorni scorsi sul lungomare. La ditta sta valutando i costi per poterne sistemare anche altri

Le bancarelle sul lungomare, i tavolini dei chioschi affollati e in spiaggia i primi ombrelloni. Se non fosse per le mascherine, tenute sono il mento mentre si sorseggia il caffè davanti al mare, sembrerebbe un fine maggio qualunque. Prove d’estate a Torregrande: la borgata assapora le prime giornate di sole cocente e scalda i motori in vista dell’imminente passaggio in zona bianca. E il movimento dell’ultima settimana è sufficiente a portare una ventata di ottimismo.

Pienone

Giorgia Manca, dietro il bancone del chiosco John, non nasconde l’entusiasmo. «La nostra pizzeria ha riaperto ieri e abbiamo già registrato il primo pienone della stagione. C’è tanta voglia di evadere e di trascorrere momenti di convivialità - aggiunge - I clienti hanno iniziato a chiamare per le prenotazioni non appena l’Isola è tornata in zona gialla». Certo le restrizioni impongono una più rigida organizzazione, ma i gestori dei locali si adeguano. «Dobbiamo rispettare l’orario di chiusura - spiega Giorgia Manca - e per evitare code utilizziamo un libro sul quale registriamo l’ordine d’arrivo dei clienti, in modo da gestire meglio i turni successivi».

I primi turisti

Ad animare il lungomare Eleonora d’Arborea, da qualche settimana, numerosi camperesti che hanno scelto l’area attrezzata della borgata per un primo assaggio di vacanza, come conferma anche il titolare del Picca Uda Beach Bar. «Grazie agli ospiti dell’area camper negli ultimi giorni c’è stato un maggiore movimento - dice Riccardo Falsini - abbiamo lavorato tanto la mattina con le colazioni e il pomeriggio. Siamo in ripresa, anche se la sera va ancora un pò a rilento». La questione orari resta la principale incognita per i titolari degli esercizi pubblici. «Viviamo alla giornata - spiega Sergio Marchese, cuoco al Night and Day - è presto per fare previsioni. Abbiamo ripreso a lavorare con il pranzo, ma attendiamo chiarimenti sulle chiusure serali». Al bar l’Oasi nel fine settimana è tornata la musica dal vivo. «È un extra molto apprezzato dai clienti» afferma Emanuela Carrus mentre prepara due caffè. Intanto nella Piazza della Torre sono stati sistemati anche alcuni giochi per i bambini. «Non sappiamo se riusciremo a sistemarne altri sul lungomare - osserva Saida Duville, della ditta Steinhaus - Quest’anno la Regione chiede per l’area demaniale 2 mila 500 euro per venti giorni, un anno fa ne pagavamo 800. Una cifra spropositata, soprattutto se si considera la situazione tragica del nostro settore con feste e sagre cancellate».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Abbiamo riaperto la pizzeria ieri e c’è già stato il pienone. C'è tanta voglia di evadere e trascorrere momenti di convivialità