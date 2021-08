Torregrande: notti insonni sul lungomare 

È l’eterna diatriba tra gli amanti della quiete e il popolo dei nottambuli in cerca di divertimento. Un classico dell’estate che, dopo la pausa dello scorso anno per cause di forza maggiore, con i locali chiusi per l’emergenza coronavirus, torna a dividere Torregrande. Tra i residenti e i vacanzieri in cerca di relax fioccano le lamentele. Dormire a un orario ragionevole? Impossibile per via della musica pompata a tutto volume che fa vibrare i vetri delle abitazioni e i nervi di chi sta dentro. La situazione più critica si registra sul lato destro della torre, nei pressi di villa Baldino: nel locale sulla spiaggia la movida va avanti fino all’alba. «Succede soprattutto nel fine settimana - racconta Ernesto Brivio - Non voglio demonizzare i giovani, né pretendo il silenzio a mezzanotte. Ma qui è impossibile chiudere occhio fino alle 5 del mattino».

Polizia locale

Eppure un’ordinanza comunale che regola limiti dei decibel e orari c’è. «È la numero 156 del 28 giugno, in vigore dal 2010 - chiarisce il comandante della Polizia municipale Giuseppe Raschiotti - Nella borgata marina di Torregrande, dal 1 luglio al 30 settembre, la musica ad alto volume è consentita fino all’una dalla domenica al giovedì; il venerdì e il sabato fino alle 2.30».

La guerra dei decibel, per quanto fastidiosa, però, non è l’unica seccatura per chi vive la borgata nei mesi estivi.

Le proteste

«È tutto quello che succede dopo - aggiunge Claudia Carcano, che per l’esasperazione ogni fine settimana lascia la sua casa di villeggiatura e torna in città -. I ragazzi iniziano ad arrivare nella borgata, con i loro bustoni carichi di bottiglie, intorno alle 18. Preparano i loro drink artigianali ad alto tasso alcolico e bevono smisuratamente». Il risultato è ben evidente la mattina: vetri di bottiglie, lattine, bicchieri sparsi ovunque e sulle panchine maleodoranti pozze di tutto ciò che il fisico non riesce a contenere. «Urinano sulle nostre porte - va avanti Ernesto Brivio - Ovviamente gli operatori del servizio di igiene urbana non possono passare il tempo a ripulire il vomito di questi ragazzi, spesso giovanissimi, che rimangono a zonzo fino alle sei del mattino». E quando l’adrenalina è troppo alta, spesso sfocia in incomprensibili atti vandalici. «Qualche giorno fa sotto stati completamente divelti i cestini per la raccolta differenziata sistemati sul lungomare. Al mattino era uno scempio, con i rifiuti sparpagliati su tutta la spiaggia» - denuncia Claudia Carcano. Scene che si ripetono ogni fine settimana e che, immortalati dai residenti, fanno il giro dei social network suscitando rabbia e sdegno. Le telefonate alle forze dell’ordine non si contano, i controlli però latitano.

Controlli

«Il corpo di Polizia municipale fa servizio notturno solamente in occasione di particolari eventi - spiega il comandante Raschiotti - i numeri del personale non ci permettono turni serali». Nella borgata, però, i malumori aumentano. «Siamo ben consapevoli che dopo un anno di restrizioni si senta l’esigenza di concedersi un’estate di divertimento - conclude Brivio - ma nel limite della decenza e soprattutto nel rispetto delle regole. Servono più controlli per arginare gli eccessi».

