Torregrande meglio di Rimini 

«Torregrande con i 40 milioni di euro da spendere da qui al 2026 cambierà volto», ripete il sindaco Andrea Lutzu. Effettivamente c’è quanto basta per rifarsi una plastica urbanistica stile Rimini, con in più il bel mare e la costa da fare invidia. I progetti in ballo sono tanti e, se verranno rispettati i tempi annunciati, la borgata oristanese potrebbe davvero fare il salto di qualità sul fronte del turismo e dell'accoglienza.

Sul lungomare

In un sabato di sole piacevole dopo una prima parte di mattinata a meno quattro gradi, il lungomare riaccende le discussioni sui marciapiedi, i pini da salvare o eliminare, la sistemazione della spiaggia dalla Torre alla villa Baldino, i chioschi, la pulizia. «Ripeto, ben vengano i progetti annunciati ma senza trascurare l’ordinario perché il “grande” lo vedremo chissà tra quanti anni», sostiene Franco Carboni, pensionato, 69 anni. Sui tempi di realizzazione dei progetti non mancano i dubbi. «Sono 35 anni che vengo a Torregrande e ogni anno che passa sembra più trascurata, chissà quando saranno realizzati questi progetti», sospira Alfio Mura, 79 anni.

Il master plan

I 3 milioni (1,8 per la pista ciclo pedalabile tra il porticciolo e la borgata e 1,2 milioni per sistemare l’area Grandi eventi e il centro servizi) saranno impiegati entro il 2023, da lì pare non si possa scappare. «È scritto bello chiaro nella scheda del finanziamento Pnrr», puntualizza il sindaco. La Regione ancora non ha pubblicato la delibera del 28 dicembre che dà l’ok all’insediamento turistico della Ivi petrolifera tanto attesa in Comune che poi dovrà esaminare le varie concessioni edilizie. Molti milioni in ballo, campo da golf, albergo: «Un progetto importante», aggiunge il sindaco. Dovrebbe essere anche la volta buona per mettere in circolo i 5 milioni per sistemare il lungomare e prima o poi la Regione dovrebbe restituire gli altri 5 per dragare il porticciolo turistico. A buon punto anche l’investimento di 10 milioni per un maxi lungomare che dal porticciolo turistico arriva al Sinis. «Un’opera di straordinaria importanza che ridisegnerà la spiaggia di Torregrande dalla foce del Tirso a villa Baldino per poi connettersi al territorio di Cabras e degli altri ambiti territoriali di Riola, Narbolia, Baratili e San Vero», osserva il sindaco di Cabras, Andrea Abis. Il primo cittadino di Oristano conclude: «Il progetto qualifica ancor più gli spazi del lungomare con la Torre infrastruttura strategica tra le diverse componenti culturali e ambientali». Un’altra Torregrande è attesa, la gente si chiede solo quando.