Torregrande, l’estate del rilancio 

La musica, declinata in tutte le sue espressioni ma anche il ballo, la comicità, e perfino un evento dedicato agli amici a quattro zampe. Punta a soddisfare tutti i palati il menù che da venerdì e fino al 27 agosto animerà i fine settimana della borgata di Torregrande: dodici appuntamenti per cercare di animare l’estate oristanese e richiamare turisti, e dare una boccata d‘ossigeno agli operatori dopo il periodo difficile del Covid.

Il programma

Il cartellone è stato messo a punto dal Centro commerciale naturale con il patrocinio degli assessorati a Turismo, Attività produttive e Sport. Dal blues al funky, passando per i ritmi caraibici e la disco dance anni 90, senza dimenticare il folk: sul palco del “Torre Grande Summer 2022”, sotto la direzione artistica dell’agenzia Applausi spettacoli, si alterneranno artisti e generi che abbracciano ogni fascia d’età. Si cerca di cavalcare l’onda dell’entusiasmo, acceso da un avvio di stagione promettente, con l’obiettivo di risvegliare l’economia della marina oristanese. «Il programma è particolarmente vario - spiega il presidente del Centro commerciale naturale Antonio Caria - Oltre all’immancabile mostra mercato, diretta dalla presidente dell’associazione culturale Eleonora, Milena Carta, ci sarà tanto intrattenimento per le famiglie».

Musica e danza

Si parte nel fine settimana: venerdì il Festival del folklore Cantos e Ballus in beranu vedrà protagonisti il Coro Sa Pintadera, i Tenores di Neoneli e i Gruppi folk Campidanesasa, Città di Oristano e Jodelki. Le coreografie della scuola di ballo Amelie animeranno la serata successiva. Il 18 giugno serata rock tutta al femminile, con la tribute band degli AC/DC Dress in black, reduce dal successo ad Italia’s Got Talent. La settimana successiva la passerella sarà tutta per gli amici pelosetti, protagonisti della sfilata Star Dog, diretta da Daniele Pinna. Il folk mondiale sarà in scena grazie a sei polistrumentisti il 2 luglio, mentre il 9 luglio a far ballare il pubblico sarà la Seven band. Promettono risate a crepapelle i La Pola che sabato 16 luglio si esibiranno a Torregrande assieme ai Tamurita acustic live. Per gli amanti di launeddas e organetto, appuntamento il 23 luglio con la produzione Dilliriana. Sabato 30 animazione targata anni ’60 con la Trial Band, mentre il primo appuntamento di agosto sarà all’insegna della solidarietà: lo spettacolo di Patrick and Friends, con Baz, Mike Terrana, Jen Majura degli Evanescence e altri ospiti nazionali e internazionali sosterrà una raccolta fondi per l’ospedale oncologico di Cagliari. La notte di San Lorenzo, il 10 agosto, si ballerà al ritmo degli anni ’90 con Sandro Azzena alla consolle, mentre il 13 spazio al quartetto Little Blues Band. Per la chiusura, il 27 agosto, balli caraibici con i maestri Michel Miranda e Angela Jauregui.