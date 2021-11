Torregrande e Silì, tegola usi civici 

In cinque anni è cambiato poco, quasi niente. I terreni vincolati ad usi civici a Oristano impegna, salvo qualche piccola variazione, 250 ettari tra città, mare e campagne.

Disagi e aree

«Purtroppo siamo fermi da anni e anni e questo crea un danno enorme ai cittadini che non possono effettuare le compravendite relative a quei beni perché qualunque atto di trasferimento sarebbe nullo come ha sentenziato non molto tempo fa la Corte di Cassazione», ricorda Pasquale Carboni, agenzia immobiliare a Città Giardino. In passato quando gli atti dei beni comunali venivano stipulati dai segretari comunali (ma anche da qualche notaio) non si faceva caso e i trasferimenti venivano regolarmente trascritti. Dopo la sentenza della Corte non è possibile. Nell’ultimo censimento della Regione sui beni gravati da usi civici Oristano è ai primi posti. Il Centro Marino, Circolo nautico, la Congregazione Figlie di San Giuseppe, il campo Coni e la stesso campo Tharros, l’Ostello della Gioventù, l’area Grandi Eventi e tanti altri immobili di uso pubblico sono stati costruiti su terreni gravati da usi civici che non potevano essere ceduti. «Il notaio si è rifiutato di fare l’atto per una casa che stavo acquistando a Torregrande, cosa posso fare?», si chiede una signora. Niente se non attendere che la Regione sblocchi una situazione davvero assurda. Nel tempo molti beni “di uso comune” sono stati frazionati in tanti lotti, resi edificabili e ceduti all’asta ai privati.

Nelle frazioni

In totale i terreni vincolati e in gran parte costruiti sono 141 a Torregrande e 47 a Silì. Ieri ci si passava sopra, oggi nessun notaio al mondo stipulerebbe un atto di compravendita su beni gravati da usi civici. La situazione sta esplodendo, il mercato non batte chiodo con grave danni di chi non può vendere e acquistare gli immobili, almeno 200 secondo Pasquale Carboni. Il consigliere comunale Bepi Puddu, che quattro anni fa si era occupato del problema presentando al sindaco Tendas una pepata interrogazione, sottolinea che «della questione se n’è occupato il Parlamento che ha delegato nella parte attuativa la Regione per emanare i decreti. Ad oggi siamo in questa situazione, si tratta come si capirà di una volontà politica che interessa tutti i gruppi, nessuno escluso. Se è vero - continua - che gli usi civici hanno ancora una motivazione sociale è anche vero che in alcuni casi sono anacronistici». Vanno eliminati, non c’è dubbio. «Limitarli, trasferendo il vincolo su altri terreni», concorda il sindaco Andrea Lutzu. Per esempio sui parchi comunali di Santa Petronilla, viale Repubblica, La Maddalena a Silì. Il Gruppo intervento giuridico, indicava la pineta di Torregrande e altri terreni verso Monte Arci.