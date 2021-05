Torregrande, borgata gioiello 

Dopo il no di un’impresa di Simaxis, che avrebbe dovuto aiutare i residenti di Torregrande a riparare la pavimentazione del lungomare per eliminare i pericoli, il Comitato dei cittadini va avanti. Alcuni proprietari delle abitazioni hanno raggiunto un accordo economico con l’impresa “Paderi & Fadda”. Il Comune, come promesso, sta consegnando gratuitamente le pianelle, il cemento e la sabbia e si farà carico anche dello smaltimento del materiale.

I lavori

La proposta di “Adottare una pinella” del Comitato di Torregrande, non è caduto nel vuoto. «Ci abbiamo sempre creduto a far rivivere la nostra cittadina, renderla decorosa e pulita - osserva la portavoce Ada Carboni - dopo le difficoltà iniziali ora abbiamo raggiunto l’obiettivo. Diversi commercianti e proprietari delle abitazioni si faranno carico delle spese di mano d’opera per ripristinare i marciapiedi danneggiati». La scorsa settimana sono iniziati i primi lavori; è stato rifatto un tratto di circa 50 metri di marciapiede, uno tra i più disastrati e a pezzi. Hanno aderito per ora le famiglie di Sanna, Bifulco, Marongiu e Manca. «Lunedì riprenderanno a posare le altre piastrelle in direzione del chiosco Eolo - aggiunge Ada Carboni - la nostra opera di sensibilizzazione va avanti e ci auguriamo che si possa convincere altri residenti. Il materiale del Comune è a disposizione nella Circoscrizione dove è stata trasferita la Biblioteca comunale».

Decoro

Ieri mattina Ada Carboni e altri residenti hanno iniziato a ripulire le erbacce e le zone verdi a ridosso della sede e altri tratti pubblici abbandonati da lungo tempo, come il tratto di pineta a ridosso delle abitazioni. Anche le donne si sono rimboccate le maniche mettendosi al lavoro con la falciatrice elettrica. «Ho accompagnato il bambino a scuola ed ho iniziato a ripulire le erbacce - dice Giorgia Manca, del chiosco John – ho abbastanza pratica con la falciatrice. Chi vuole aiutarci è ben accetto». I volontari da alcuni giorni hanno ultimato la semina della verdura nell’orto sociale a ridosso della Circoscrizione. Mentre la borgata marina, ancora sonnolenta a causa della pandemia, cerca di prepararsi alla stagione estiva.

Spiaggia pulita

Da alcuni giorni un trattore “gommato” della Oristano servizi sta ripulendo la spiaggia, mentre le spazzatrici della Formula ambiente sistemano il lungomare. L’artista Matteo Pitzalis, autore del presepe, domani inizierà a dipingere il murale davanti alla chiesa Stella Maris. Buone notizie anche per il progetto di ristrutturazione del lungomare, per il quale sono disponibili 6,5 milioni di euro. «Il progetto esecutivo è già in fase avanzata – annuncia il sindaco Andrea Lutzu - subito dopo l’estate dovremo bandire la gara d’appalto per iniziare i lavori ai primi del 2022. Un progetto innovativo per il lungomare dove scomparirà l’asfalto, per dare più spazio al legno ed altri materiali, come il cemento architettonico. Abbiamo dato a Torregrande i servizi richiesti: il bancomat e la farmacia – aggiunge Lutzu – tra qualche giorno tornerà anche il medico e a giugno apriremo i servizi pubblici. Si sta ripulendo l’arenile in anticipo rispetto al passato».

