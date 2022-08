Torre di Marceddì, oasi da salvare 

Azioni urgenti e congiunte per tutelare alcune oasi naturali che ricadono nei comuni di Arborea e Terralba. È questa la richiesta della Lipu ai due comuni, alla Regione e all’agenzia Forestas per cercare di tutelare l’alto valore naturalistico di alcuni siti palustri Sic e Ramsar, con particolare attenzione al benessere delle migliaia di specie di volatili che vivono e nidificano tra gli stagni di Corru s’ittiri, San Giovanni e Marceddì. Secondo la Lipu in quelle zone manca la cartellonistica, c’è molta incuria e transitano anche i mezzi pesanti. «Una situazione da sanare creando un'area a maggiormente controllata e protetta».

Le richieste

«Si tratta di zone limitrofe a quelle gestite da Forestas, spesso sono soggette al passaggio di auto che talvolta superano confini o vìolano il divieto di accesso» spiega Gabriele Pinna, presidente della Lega italiana protezione uccelli Oristano. «Chiediamo che si facciano interventi minimi per tutelare queste aree». Nero su bianco, le richieste della Lipu sono diverse e spicca la concessione in comodato d’uso dei terreni di proprietà della Regione all’Agenzia Forestas, al fine di garantire la gestione complessiva dell’area e mettere in atto azioni di tutela con la collaborazione della stessa associazione. Inoltre, nel documento, viene proposto un intervento delle amministrazioni di Arborea e Terralba per la messa in sicurezza dell’area tramite cartellonistica stradale che la segnali come “Area di tutela della biodiversità” prevedendo divieti e ammende.

Torre Vecchia

Un’area che merita particolare attenzione è quella antistante la Torre Vecchia di Marceddì con le praterie di Salicornia e la pineta che si estende dalla Strada 6 alla Strada 10 Ovest. L'associazione fa notare che «qui si nota il carico antropico generato dal passaggio incontrollato di veicoli che disturba le specie presenti e che compattano la superficie degli stagni temporanei e la presenza diffusa di specie alloctone invasive insieme all’indegno scenario delle discariche abusive e al rischio incendio». La zona è una delle mete preferite degli amanti del turismo lento e degli sport all’aria aperta ma anche di curiosi che vanno alla scoperta del pozzo nuragico di Orri. «Attività lodevoli - conclude la Lipu - ma che vanno regolamentate e reindirizzate per non doversi trovare in contrapposizione con i veri punti di riferimento per una corretta gestione delle zone umide ossia la salvaguardia degli habitat in funzione dell’avifauna nidificante e migratoria».