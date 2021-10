Torre dei Corsari senza vigilantes 

Al di là dell’esito della vicenda giudiziaria, il villaggio perde così le guardie armate, nate per vigilare sulla sicurezza di oltre mille villette estive, per la maggior parte dell’anno disabitate. «Dopo 20 anni di servizio - dice Frau - senza mai aver ricevuto alcun richiamo, improvvisamente il Consiglio di amministrazione ha manifestato l’intenzione di modificare il contratto da guardia giurata con le armi a vigilante non armato e con incarichi di pulizia e manutenzioni. Mi sono rifiutato di entrare a pulire i giardini privati: non è mio compito. Ritengo sia questa la premessa che mi costa la perdita del lavoro. Chiariremo davanti al giudice».

È l’atto finale dopo l’assemblea annuale dei soci, dove si è parlato di tre dipendenti assunti come manutentori, al posto delle guardie giurate andate in pensione. In quell’occasione, sarebbero volate accuse reciproche fra la guardia giurata e il presidente dell’associazione. La conseguenza immediata è stata la contestazione a Frau di «infrazione disciplinare». Nei giorni scorsi il licenziamento per «giustificato motivo», con «effetto immediato» e con l’invito a «ritirare gli oggetti personali e restituire abbigliamento ed attrezzature».

Dopo mezzo secolo, finisce l’era delle storiche guardie giurate nel villaggio turistico di Torre dei Corsari, sulla Costa Verde: l’ultima in servizio, Renato Frau, 59 anni, di Arbus, è stata licenziata per “giusta causa”. Il provvedimento porta la firma del direttivo dell’associazione “Comunione Torre dei Corsari” che gestisce una parte della località per conto di un gruppo di soci e, tramite un corpo di vigilanza, garantisce la sicurezza. Frau affida al suo legale, Rita Sanna, l’incarico di impugnare il licenziamento davanti al giudice del lavoro, respingendo le motivazioni che l’avrebbero messo alla porta.

Il licenziamento

Le guardie

Le reazioni

Non l’hanno presa bene i soci. Già nel mese di maggio un gruppo si era attivato per una raccolta firme a difesa della presenza delle storiche guardie. La petizione era finita in assemblea e depositata gli atti. «Abbiamo espresso – ricorda il portavoce dei promotori, Franco Zurru – il malcontento per la situazione generale che regna nel villaggio. Da sempre l’associazione pone le fondamenta sul servizio delle guardie, tutto il resto è bene accetto, ma è accessorio». Mario Mura aggiunge: «Nel villaggio la vigilanza è sinonimo di sicurezza. Le guardie non si toccano. L’abbiamo sempre detto».

Il Comune

«Licenziare un lavoratore – dice l’assessore alle frazioni, Simone Murtas – un padre di famiglia, fra l’altro alla vigilia della pensione, dispiace e rattrista. Non entro nel merito della questione. Lo farà il giudice. Ricordo che il Comune sostiene l’associazione con un contributo di sei mila euro l’anno per la pulizia e il decoro della località, la più popolata del litorale».

