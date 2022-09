Torre dei Corsari, insorge il comitato 

«Il comitato cittadino – ricorda la presidente – è nato lo scorso anno con l’intento di risollevare le sorti del villaggio. In un anno ci siamo rivolti più volte all’amministrazione segnalando problemi e criticità, a parole massima disponibilità, nei fatti il muro del silenzio. Un esempio per tutti: abbiamo inoltrato richiesta di accesso agli atti per capire le modalità di allaccio al nuovo impianto fognario realizzato da privati col benestare del Comune e anche i tempi di lavoro, considerato che le strade sono piene di buche e avvallamenti. A parte la presa in giro della riposta dove si legge che la concessione è stata rilasciata il 19 settembre 2017, bruciata tre mesi prima che scoppiasse l’incendio nell’archivio del Municipio. Pertanto impossibile avere copie del cartaceo, disponibile solo ll formato digitale al costo di 11 euro. Abbiamo pagato. Un anno dopo in mano solo lo scontrino del versamento».

Mancano i servizi, chiudono negozi, alberghi e ristoranti, calano le presenze. A Torre dei Corsari, villaggio più popolato e per molti anni punto di riferimento della altre località sparse lungo la Costa Verde, monta la rabbia. I cittadini, riuniti in un comitato, si sono fatti sentire nell’assemblea annuale dei soci, dove hanno evidenziato una situazione in costante peggioramento. Non sono mancati gli attacchi al Comune di Arbus che, per dirla con le parole della presidente, Rosamaria Bacci «deve assumersi il ruolo di gestione e tutela del territorio, investendo i soldi che incassa da Imu e Tari dalla seconde case di oltre un milione di euro».

Il villaggio

Torre dei Corsari, nato oltre mezzo secolo fa, è stato sempre il cuore - circa tremila villette - e la sede di servizi per tutto il litorale, dalla guardia medica alla farmacia, dai volontari del 118 alla caserma estiva dei carabinieri. Qui è nato il primo albergo-ristorante l’hotel La Caletta, poi il ristorante Da Frongia e il mini market la Kambusa, mano mano sono arrivati parrucchieri, negozi di scarpe, artigianato, ferramenta, frutta e verdura. Nei mesi estivi oltre ventimila presenze. Anni d’oro fino al 2010. Poi una lenta decadenza, precipitata negli ultimi anni. Molte serrande abbassate a iniziare proprio dallo storico hotel la Caletta. Poche strutture ricettive sopravvissute. Salva la presenza della caserma estiva e del 118. In compenso la piazza antistante l’unica chiesa del litorale, sabato sera si riempie di fedeli. Nell’omelia dell’ultima messa il parroco Daniele Porcu ha detto: «Le presenze ci sono state, ringrazio tutti. Mi auguro che il prossimo anno possiamo tornare al passato per un’accoglienza migliore e organizzare qualche evento in onore dell’Assunta».

I proprietari

I sacchetti

Nell’occhio del ciclone è finito il degrado del centro abitato, in particolare nella piazza davanti a via Colombo, per non parlare della protesta per la presunta disparità di trattamento da parte dell’amministrazione nella distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata dei rifiuti, consegnati ad alcuni e ad altri no. E a proposito di degrado, il consigliere Renato Sanna ha aggiunto: «C’è un immenso parco abbandonato a se stesso, nonostante siano stati spesi fondi pubblici per sistemarlo. Basterebbe un po’ di buona volontà per trasformare l’area in uno spazio attrezzato aperto a bambini, giovani e adulti. Il turismo non vive solo di mare».

