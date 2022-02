Toro ferito a morte semina il panico 

L’allarme è arrivato da parte di un cittadino del paese che ha chiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di Barumini. Con loro sono giunti sul posto gli agenti della forestale, sempre di Barumini, la compagnia barracellare di Setzu e Genuri e la veterinaria dell’Ats di Sanluri, la dottoressa Pintori. A dirigere le operazioni il luogotenente Luigi Davì, comandante della stazione carabinieri di Barumini. L’animale, ferito da una fucilata, era molto nervoso e non si faceva avvicinare, raccontano gli agenti. I presenti lo descrivono come una furia. L’animale mostrava una ferita a una zampa, provocata da una fucilata, probabilmente sparata da un cacciatore nella giornata venatoria di giovedì che evidentemente voleva eliminare la minaccia. Questa ferita probabilmente aumentava questa furia.

Sono le 11 e mezza di ieri e Genuri, per qualche ora, prende le sembianze di Pamplona. Un toro di circa una tonnellata stava gironzolando per periferia del paese, ferito e imbizzarrito. Non ha attaccato nessuno, ma il pericolo imminente ai residenti era evidente, la sicurezza delle persone era messa a repentaglio.

L’allarme

L’allarme è arrivato da parte di un cittadino del paese che ha chiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di Barumini. Con loro sono giunti sul posto gli agenti della forestale, sempre di Barumini, la compagnia barracellare di Setzu e Genuri e la veterinaria dell’Ats di Sanluri, la dottoressa Pintori. A dirigere le operazioni il luogotenente Luigi Davì, comandante della stazione carabinieri di Barumini. L’animale, ferito da una fucilata, era molto nervoso e non si faceva avvicinare, raccontano gli agenti. I presenti lo descrivono come una furia. L’animale mostrava una ferita a una zampa, provocata da una fucilata, probabilmente sparata da un cacciatore nella giornata venatoria di giovedì che evidentemente voleva eliminare la minaccia. Questa ferita probabilmente aumentava questa furia.

In paese

I tentativi di calmare o catturare l’animale si sono rivelati vani. È stato un problema tentare di sedarlo attraverso farmaci. L’unica soluzione possibile: l’abbattimento. Gli agenti hanno subito interpellato la prefettura e dagli uffici territoriali è stato indicato che tutte le decisioni in merito potevano essere rilasciate direttamente dal sindaco del Comune.

Ad abbattere l’animale sono stati i barracelli. L’agente rurale ha sparato ad una certa distanza, proprio perché l'animale si mostrava un pericolo. La stazza del toro ha reso altrettanto difficili le procedure di rimozione, avvenute successivamente con mezzi per carichi pesanti.

L'animale in passato ha creato danni alle colture, alle recinzioni e addirittura alle automobili. Incidenti con mezzi coinvolti si sono verificati soprattutto la notte, quando era difficile notare la sagoma del grande animale sulla carreggiata. Il toro non aveva il microchip e non è stato possibile risalire al proprietario. Molto probabilmente fa parte di una serie di animali che pascolano allo stato brado sugli altopiani della Giara e che, di tanto in tanto, si avvicinano al centro abitato alla ricerca di nuovi pascoli da brucare.

