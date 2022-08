«Torno in campo per i buoni diritti e le buone battaglie» 

È un deputato uscito, non uscente: alla Camera era presente nella legislatura prima di quella attuale, poi alle Politiche del 2018 non si era candidato «perché c’erano stati disaccordi con Liberi e uguali». Michele Piras, nel frattempo, ha preso in gestione un bar davanti alle Poste centrali di Nuoro «iniziando in piena pandemia, quando ci chiudevano o con le zone rosse e gialle». Nato nella regione tedesca dell’Assia da padre metalmeccanico e madre operaia in un’industria farmaceutica (erano emigrati da Borore), dal 2013 al 2018 deputato di Sel di cui era stato segretario regionale, ex educatore dai Salesiani ed ex commesso di un supermarket e prima di un Burger King a Londra dopo la laurea in Scienze politiche, Piras è di nuovo in campo.

Nel centrosinistra.

«Ovviamente sì, nel collegio uninominale per la Camera del centro Sardegna, che comprende Nuoro, Ogliastra e Oristano. E ancora non so chi saranno i contendenti delle altre coalizioni».

Essere eletti è più difficile.

«Vero, dopo un taglio dei parlamentari che penalizza le piccole regioni come la nostra: passeremo da 17 a 11 deputati e da 9 a 5 senatori. Non mi sembra un grande successo».