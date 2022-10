Tornano i parcheggi a pagamento  

Quattro mesi di verifiche sono più che sufficienti: tanti parcheggi in centro stanno per tingersi nuovamente di blu. E per riavviare - con grosse novità - il servizio degli stalli a pagamento il Comune si fa forte sia delle risultanze di mesi di valutazioni e dele indicazioni di non pochi commercianti, tra favorevoli e contrari al ripristino degli stalli a pagamento.

Le novità

Si va allora verso una rivisitazione radicale e imminente: «A inizio settimana – spiega il vice sindaco Michele Stivaletta – variamo in Giunta l’atto definitivo per l’indizione dell’appalto che ad esempio prevede il servizio solo di mattina, una App per pagare i minuti effettivi, disco orario in tutti e 64 i parcheggi centrali di piazza Ciusa, spariscono anche nel tratto basso di via Gramsci, le tariffe calano da 40 centesimi a 30 per mezz’ora e da 60 a 50 per un’ora, l’abbonamento mensile da 40 a 25 euro». A queste condizioni le strisce blu ritornano, quindi, perché si scopre che non pochi commercianti le rimpiangono, sebbene concordi sul fatto che servisse rinnovare il sistema: «Così la mattina un minimo di riciclo sarà garantito - dice Alessio Gheza, Bar Torino - perché ora è anarchia quasi totale». Roberta Mascia, edicola di piazza San Ponziano, toglie il “quasi”: «Favorevole ai parcheggi blu: ne hanno approfittato solo i furbi che lasciano l’auto per ore e in modo disordinato rubando spazi alla clientela». Tesi che sposa Rebecca Bove, abbigliamento Sandro Ferrone, di via Gramsci: «C’è chi mi lasciato l’auto 4 giorni davanti al negozio pur abitando a due passi: al limite alternerei disco orario e stalli blu nelle stesse strade». Fra i favorevoli c’è anche la barberia Maury’s di piazza Matteotti: «Abbiamo perso clienti - rivela Giordano Contini - perché non trovavano un posteggi». Concordano anche Massimo Musu del Dinokebab («Talora tutti gli stalli del centro occupati»), e Debora Usai dell’Erboristeria Fiordaliso di piazza Ciusa: «Notevole l’inciviltà delle persone: occorre porre un freno a chi occupa due stalli o chi lascia la macchina per giorni».

Contrari

Ma da anni in città se si parla di strisce blu sono tantissimi anche i sostenitori della necessità di abolirle, come Carla Silvagni, oreficeria via San Ponziano: «Carbonia è diventata una cittadina che per giunta trabocca di parcheggi: farli pagare ora è un accanimento». Lo ritiene anche Antonio Ferraro, emporio agricolo di via Lucania: «Si insista piuttosto col disco orario e con le sanzioni per chi non lo rispetta: la gente è stufa di sborsare sempre soldi».