Tornano i monopattini a noleggio  

Entro il mese prossimo in città torneranno i monopattini elettrici a noleggio. Il 31 gennaio scade la gara comunale per lo “sharing” e, dopo polemiche e intoppi vari, il comodo mezzo di locomozione sarà nuovamente a disposizione dei cagliaritani per spostamenti senza l’incubo del traffico e del parcheggio. Un servizio che durerà 36 mesi, con regole molto ferree studiate appositamente dall’Ufficio mobilità di Palazzo Bacaredda per evitare il caos, l’anarchia e i rischi visti sino a ottobre, quando il noleggio di monopattini era stato sospeso dal sindaco Paolo Truzzu.

Il nuovo servizio

«Abbiamo previsto non più di quattro gestori del servizio per mille monopattini, massimo 250 ciascuno», afferma l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Il numero – precisa l’assessore – è stato calcolato sui periodi di maggior richiesta: la stagione calda. È evidente che durante la stagione fredda, quando l’utilizzo è decisamente inferiore – aggiunge Mereu – la consistenza della flotta in circolazione diminuisce, a discrezione dell’operatore.

Fissato anche l’importo minimo del canone. «Ogni vincitore, per poter mettere a disposizione dei cittadini i propri mezzi, dovrà versare nelle casse comunali 10.000 mila euro all’anno». L’autorizzazione durerà tre anni. «La novità sta nel fatto che il vincitore dovrà presentare ai nostri uffici una proposta sulle aree di sosta dove intende parcheggiare i monopattini, solo dopo il nostro nulla osta – aggiunge Mereu – quelli stalli potranno essere utilizzati. L’area di sosta all’interno della quale è possibile prelevare e rilasciare i dispositivi al termine dell'utilizzo, deve essere coerente con gli eventuali ambiti presso i quali il Comune richieda, per ragioni di sicurezza o decoro pubblico, l’inibizione della circolazione e sosta dei mezzi».

Il centro storico non sarà vietato per questo sistema di mobilità alternativa, ma non si potrà parcheggiare: si consentirà solo l’attraversamento, in modo che non ci siano monopattini abbandonati in giro. Gli stalli appositi saranno realizzati in tutta la città, soprattutto attorno ai quartieri del centro storico, considerato il divieto di parcheggio all’interno, nelle vicinanze di scuole, uffici pubblici e stazioni della metropolitana così da consentire un facile interscambio.