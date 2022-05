Tornano i giorni di San Pietro 

Nel 2020 silenzio assoluto. Lo scorso anno un accenno di festa almeno per onorare il patrono. Ora però si torna alla tradizione. A Terralba la festa in onore di San Pietro Apostolo che si celebra il prossimo 29 giugno, evento molto atteso, questa volta sarà in grande stile e avrà il sapore della rinascita. Una sorta di riscatto dopo una pandemia durata due anni. Tante le novità di quest’anno: oltre i tradizionali fuochi d’artificio e tanta musica ci sarà spazio anche per approfondire temi sociali come la violenza sulle donne. La regia dell’organizzazione di questa edizione è affidata al comitato della leva 72, chi insomma quest’anno a Terralba spegne 50 candeline. Complessivamente 67, e il gruppo ha già iniziato a lavorare da diversi mesi per mettere in piedi il grande evento tra la ricerca di sponsor e la pianificazione di eventi.

Il comitato

«Per racimolare fondi utili ad organizzare una grande festa stiamo cercando di promuovere eventi di ogni tipo - racconta Claudia Mura, presidente del comitato - del resto saranno 5 giorni di festa, dal 28 giugno al 3 luglio, tra messe, processioni con i gruppi folkloristici anche dei paesi limitrofi, concerti di ogni tipo e tanto altro». Ma questa volta sarà una festa diversa dal solito. Il comitato, infatti, ha deciso, in occasione della preparazione della grande festa, di approfondire temi sociali come la violenza sulle donne.

Granate Rosa

Sabato prossimo, al teatro civico del paese, sarà possibile ammirare i dodici quadri realizzati dall’artista Michela Selvaggia la Porta. Ognuno racconta la storia triste di una donna che ha subito violenze. Ad ogni quadro è abbinata una poesia che verrà letta e spiegata. L’evento è stato studiato e voluto dal comitato e dall’associazione culturale “Granate Rosa”, fondata nel gennaio del 2018 da diverse donne per dare voce alla sfera femminile in tutte le sue sfaccettature. Ma anche per promuovere progetti che hanno come protagoniste le figure femminili che ci hanno preceduto. Interverranno per l’occasione anche il parroco don Mattia Porcu e l’avvocato Vittorio Delogu. La serata sarà accompagnata dalle musiche di Nicola Schintu. «Per noi si tratta di un tema importante - conclude Claudia Mura - Meglio parlarne per cercare di affrontarlo. E poco importa se durante questo evento verranno raccolti pochi soldi. Non si può più solo festeggiare».