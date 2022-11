Tornano a casa 1418 tonnellate di sabbia 

Su 2562 tonnellate di posidonia spiaggiata finite al centro di Quartu, sono già tornate indietro 1418 tonnellate di sabbia candida. In tutto una novantina di viaggi a bordo di camion stracarichi di fogliame viscido che si trovava stoccato nell’area industriale di San Marco. Ben 49 mezzi pesanti hanno fatto rientro carichi di sedimento pulito e sanificato. È quasi un ripascimento naturale quello in corso ad Alghero, sulla spiaggia del Lido dove si sta ridistribuendo la sabbia che era rimasta imprigionata nelle cosiddette “alghe”. «Abbiamo rilevato che la posidonia che veniva asportata dalle nostre spiagge contiene circa il 70 per cento di sabbia. Una risorsa preziosissima – spiega il sindaco Mario Conoci – visto che il sedimento ci mette milioni di anni per riformarsi. Perderlo sarebbe stato davvero un atto di negligenza grandissima. Abbiamo trovato un sistema a Quartu che stiamo per importare qui nel Nord Sardegna e che ci consente di restituire la sabbia alle nostre spiagge, contrastando l’erosione costiera».

Il nuovo impianto

Il via vai di mezzi pesanti è l’unica nota stonata in questo circuito virtuoso di riciclo. «Cesserà nel momento in cui sarà operativo il nuovo impianto per il trattamento della posidonia spiaggiata in esubero che sorgerà nella zona industriale di San Marco», anticipa il primo cittadino, riferendosi al progetto nato in accordo tra Comune, Provincia e Consorzio Industriale, che prenderà corpo nei quattro ettari di terreno del Consorzio, nella zona industriale. Cinque milioni di investimento che potrà attingere dal canale finanziario del Pnnr. «Recupereremo la sabbia, ma anche la frazione organica per tutti gli usi possibili, pulita dai residui di plastica – prosegue Conoci -un'azione che va verso quella economia circolare che oggi è necessaria per rendere sostenibile la gestione delle spiagge».

Buone pratiche

In questi giorni gli operai stanno provvedendo a distribuire la sabbia recuperata grazie al trattamento lungo i litorali cittadini. I camion depositano i cumuli all'ingresso dell'arenile e poi ci pensano dei mezzi più piccoli e agili a portare il sedimento dove serve. Così le spiagge della Riviera del Corallo hanno potuto riavere il loro prezioso oro bianco